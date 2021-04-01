Подпишись на рассылку
01.04.2021, Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Политика, Украина
Просмотров:

Митинг в честь «Дня дурака» – Зеленского поздравили с профильным праздником

Новости Украины

В День дурака «Нацкорпус» провел под Офисом президента Украины митинг с «окровавленными клоунами», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ко входу в офис принесли два чучела клоунов, вымазанных красной краской, и установили стенды, на которых повесили плакаты с материалами СМИ о деятельности «пятой колонны», представителей которой, по мнению Нацкорпуса, надо окончательно добить.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Перед собравшимися выступили несколько «активистов».

«Мы помним бывшую профессию президента и понимаем, что День дураков – очень близкая ему тематика. Но сейчас он – президент этой страны. И должен соответствовать требованиям украинского народа. А в Украине запрос – один: на безопасное и комфортное существование.

Поэтому мы еще раз хотим напомнить, что враги Украины, которые рассказывают о дружбе с Россией и заигрывают с врагом, должны сидеть – медчедчуки, кивы, рабиновичи, шарии и все другие. Решений СНБО мало, должны быть действия – в судах. Они должны сидеть», – сказал в своем выступлении Сергей Тамарин, руководитель киевской организации Национального Корпуса.

«1 апреля – это уже давно не смешно, как минимум 8 лет, пока идет война. Война – следствие игнорирования реальной угрозы внутри страны. Пока мерзавцы, которые призывали Россию прийти в Украину, организовывали референдумы, – не просто не осуждены, пока они не просто имеют право баллотироваться и снова избираться в органы власти, – это не смешно. Борьба с «пятой колонной», с врагами Украины, с коллаборантами, не может быть выиграна за счет полумер. Любой недобитый враг даст удар в ответ», – добавил он.

Напоследок участники акции зажгли файеры и кричали «Слава Украине! Смерть врагам».


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть