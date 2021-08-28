Митинг в Киеве: Тягнибоковцы требуют от Зеленского давить на Байдена

28.08.2021 20:58 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская националистическая партия «Свобода» в субботу провела шествие в центре Киева. Несколько тысяч сторонников партии прошли от Майдана Незалежности до Офиса президента, выдвинув свои требования накануне поездки Владимира Зеленского в США на переговоры с Джо Байденом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мероприятие прошло в обычном для националистов формате «Нет капитуляции». Манифестанты кричали уже привычные лозунги во время шествия «Слава нации! Смерть врагам!», оскорбления в адрес президента РФ, «Требования нации – нет капитуляции» и пр. Также они несли плакаты соответствующего содержания.

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На площадь перед Офисом президента толпу не пустили, поэтому митинг провели прямо перед воротами. Выступил Олег Тягнибок, который ожидаемо раскритиковал действия президента, в частности, «Крымскую платформу».

«С одной стороны, всё это очень позитивно, наконец, на таком высоком уровне начали говорить о Крыме. Но следствие всего этого – просто подписанные документы, фактически, только намерения, только декларации. И глубокая озабоченность тем, что Москва создает какие-то проблемы для Украины», – заявил он.

Он ругал и США за то, что строительство «Северного потока-2» завершается, а американские деньги тратятся не туда, куда надо, т.е. на Афганистан. Ошибками Байдена должен воспользоваться Зеленский, и вытащить «козырную карту Будапештского меморандума».

«Америка имиджево сейчас очень потеряла – это подписание «Северного потока-2», то есть разрешение Московии завершить строительство. Но завершить строительство – это одно, а запустить в эксплуатацию – это совсем другой процесс. Ещё ничего не потеряно. Американские налогоплательщики потратили на Афганистан 978 млрд долларов. Это все государственные бюджеты Украины за все 30 лет украинской независимости. Такие вот деньги в США потратили. 2600 американских воинов там погибло, 20 тыс получили ранение и за 3 дня Америка оставляет Афганистан. По Байдену это сильный удар, Байден фактически рискует потерять имидж мировой державы номер один в мире, и мирового арбитра. Поэтому американцам получить еще один имиджевый удар и проиграть Украину очень невыгодно. И про это должен помнить Зеленский. Он должен не просто требовать остановить «Северный поток-2», он должен вытянуть козырную карту – Будапештский меморандум и напомнить, что в 1994 году Украина, которая была ядерной державой, могла сама себя защитить.

Если бы у нас была ядерная кнопка, то никакой москаль не полез бы воевать на Украину, никто бы не рискнул воевать с ядерной державой», – заявил Тягнибок.

Поскольку Запад не хочет выполнять Будапештский меморандум так, как его понимает Украина, Киев вправе вернуть себе статус ядерной державы, считает националист.

«Если для вас Будапештским меморандум – это бумага, то, может быть, и мы, украинцы тоже будем трактовать Будапештский меморандум как бумагу? Может, тогда мы получим, наконец, право вернуть себе право на ядерный статус? Мы никого не собираемся шантажировать, мы просто говорим что мы, украинцы, заслужили иметь своё», – сказал Олег Тягнибок.

От Нормандского формата надо отказаться, ввести в число переговорщиков США и Великобританию, чтобы они давили на Москву, предлагает вождь «Свободы».

«Нормандский формат надо менять на Будапештский. Нам надо садить за стол переговоров и Америку и Великобританию, иначе ничего не выйдет. Потому что Германия и Франция – это, скорее, бизнес-партнеры Путина, чем друзья Украины. Нам нужен формат «друзья Украины против Москвы», а не «бизнес-партнеры Путина против Украины». Вы обратили внимание, как в последнее время изменилась риторика и французов и немцев? Немцы требуют, чтобы мы выполнили Минск, чтобы мы внесли в конституцию Украины вот эти абсолютно капитулянтские условия для Украины. Формула Штайнмайера – это дорожная карта выполнение Минских соглашений. Я вам напомню, что это не только амнистия, это не только создание полиции на временно оккупированных территориях, которые мы не будем контролировать, это выборы, которые, как мы считаем, надо проводить после деоккупации лет через 10. Какие выборы сейчас, кто там сейчас будет голосовать? Зомбированные люди? Никаких Минсков, никакой формулы Штайнмайера – это капитуляция, которая писалась в кремлевских кабинетах под диктовку Путина. Нас, украинцев, это не устраивает. На Путина, на Москву надо давить, они не откажутся от Крыма никогда, пока не поймут, что цена для них слишком высокая, слишком высокая цена оккупации», – заявил Олег Тягнибок.

Кроме него выступали другие лидеры «Свободы», после чего обращение от партии передали в Офис президента.