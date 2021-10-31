Митинг в Киеве: Зеленский и Европа, откажитесь от российского газа!

31.10.2021 20:26 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В Киеве прошел митинг «Свободу политзаключенным Кремля», организованный прозападными грантовыми антироссийскими организациями – «Крымским домом» и «Платформой освобождения политзаключенных», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Акция собрала около трех десятков человек, в том числе членов запрещенного в РФ меджлиса и украинских НКО. Поводом ее стало задержание в Крыму в сентябре члена меджлиса Наримана Джеляла, которого обвиняют в организации и проведении диверсий.

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Впрочем, выступающие на митинге включили в список жертв «политических репрессий» и осужденных накануне участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб-ут-Тахрир» (хотя во времена Украины меджлис критиковал ее как потенциальных конкурентов за влияние).

«Наших людей раскидывают по всем тюрьмам страны-агрессора. Их вывозят из Крыма, их судят за границами Крыма. Когда в Симферополе собираются люди, чтобы хотя бы на расстоянии выразить поддержку тем, кого судят в Москве или Ростове, их разгоняют Росгвардией», – сказал в своем выступлении глава меджлиса Рефат Чубаров.

Он завил, что необходимо добиться того, чтобы Европа отказалась от российского газа.

«Можно требовать освобождения их от РФ, но все это неэффективно. Мы должны найти такие формы давления на наше государство, на наших международных партнеров, чтобы они приняли меры, которые заставят Россию освободить политзаключенных Кремля, а также вернуться в границы международного права. Мы в своем кругу экспертов, правозащитников, не находим более эффективных инструментов, которые могли бы быть, чем эмбарго на российские энергоносители, на российские нефть и газ. Мы знаем, что почти невозможно заставить наших партнеров это сделать, но мы в меджлисе про это говорим и пытаемся их убедить. Буквально две недели назад у нас были встречи с уполномоченным ФРГ и делегацией сената Чехии. Западу придется осуществлять очень затратные меры. Эмбарго – это большие деньги, которые придется платить, чтобы удерживаться без российских нефти и газа», – сказал Чубаров.

Он стращал, что, если сегодня не ввести эмбарго, то завтра Росси может начать Третью мировую войну.

Его заместитель Ахтем Чийгоз в своем выступлении подчеркнул, что добиться отказа от покупок российских энергоносителей нужно и от властей Украины.

«Надо объединять давление и применять санкции против врага. Но, к сожалению, начинать надо в первую очередь здесь. С нашего государства, с нашей власти. Потому что наша власть сейчас пытается снова открывать сотрудничество с Россией, закупать энергоносители из России. Надо, чтобы наше государство было примером давления. И тогда и партнеры будут более решительными», – сказал Ахтем Чийгоз.

Среди выступающих был также Олег Сенцов, который вспомнил о своем аресте в Крыму по обвинению в террористической деятельности, заявив, что подвергся «моральному изнасилованию».

«Я помню, как это было со мной в 2014 году. Это насилие, моральное изнасилование, когда по твоему городу ходят захватчики, ездят БТРы. Тогда погибло много, в том числе, моих близких. Замучены крымские татары, некоторые до сих пор не найдены. Потом началась война на Донбассе. Это – тоже продолжение того Майдана, потому что мы боролись за свою свободу, за право жить так, как мы хотим, а нам этого не дают. И сейчас эти ребята, Нариман и сотни других, которые находятся в плену, они тоже на этой войне, сотни пленных, которые находятся там, у агрессора из-за того, что мы хотим быть свободными, мы хотим сами решать, как нам жить и не хотим больше быть в российском рабстве», – сказал Сенцов.