«Митинг в Праге организовали спящие агенты ФСБ» – киевский «правозащитник»

Новости Украины

Не только Европа, но и весь мир кишит российскими агентами, которые сейчас получили задание дискредитировать Украину перед её западными союзниками.

Об этом в эфире на канале «Дом» заявил основатель существующей на западные гранты «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На вопрос ведущей, о том, кто же, все-таки, «портит» на Украине и в Европе информационные повестки в пользу России, Лисяцкий не задумываясь высказался, что все это дело рук агентов ФСБ.

«Есть такое понятие в терминологии спецслужб – спящие агенты. То есть – это люди, которые или заранее вербуются, или засылаются или перебывают на определенной территории – и потом они, просто, ждут своего часа “ч”. Мы с коллегами в 2020 году провели политическое исследование по внутриполитической ситуации в Донецкой и Луганской областях. И мы там зафиксировали полностью практически всех депутатов местных советов, которые были избраны, партии зафиксировали и так далее. И вот когда мы сегодня открыли этот отчёт, мы увидели, сколько коллаборантов среди пророссийских партий и не только пророссийских партий в местных советах остались работать с коллаборантами. Сколько среди этих людей было спящих агентов. Поэтому – это естественно», – трепался грантоед. «Такая практика имеет место быть, и Российская Федерация на сегодняшний день это активно использует не только в Украине. На сегодняшний день, как мне сообщили, служба внешней разведки поставила задачу проводить вот осенью, пока ещё тепло, массовые митинги пророссийские с требованием не поддерживать Украину в западных странах, и не только западных, там, в том числе и в Латинской Америке. То есть они поставил задачу проводить массовые митинги для того, чтобы ослабить поддержку Украины международными партнёрами. А кто это делает? Это делают такие же спящие агенты, которые завербованы Российской Федерацией в других странах», – бредил Лисянский.

«То, что мы в Праге видели, этот 70 тысячный митинг, это одна из таких акций, которую проводят спящие агенты?», – задала вопрос ведущая.

«Я дополню. У Российской Федерации есть целые организации они называются “Соотечественники России” Есть соотечественники России в Аргентине, в Нью-Йорке, в других странах. Такие организации, как к примеру, “Русский центр” работают в 52 странах мира на сегодняшний день. И как бы они ещё и с Россотрудничеством, у Россотрудничества есть Русские дома. Это всё для прикрытия. Это всё такие вот схемы и проводки, чтобы очень быстро деньги, финансы, от России доводить до агентов влияния РФ в других странах и выполнять тебя задания, которые им ставит Кремль. В данном случае это дискредитация Украины», – валял дурака Лисяцкий.