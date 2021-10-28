Митинг в Тбилиси: Грузия на краю очередной «цветной революции»

28.10.2021 22:50 (Мск), Тбилиси, Леван Лежава

Правящая партия «Грузинская мечта» в ответ на потуги своих противников из оппозиционного «Единого национального движения» провела на площади Свободы в Тбилиси митинг, собравший десятки тысяч человек.

Лучшим агитатором за «Грузинскую мечту» является сама «ЕНД». Слишком длинный шлейф преступлений тянется за этой партией, слишком многое она успела натворить за девять лет своей тирании в Грузии.

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И сегодня «Грузинской мечте» просто остается предложить электорату лишь сравнение двух политических сил. Какими бы ни были многочисленные ошибки нынешней власти, они меркнут на фоне преступлений «националов». Именно об этом напомнила экс-президенту Михаилу Саакашвили министр культуры Тея Цулукиани.

«Саакашвили, выгляни из тюремной камеры, посмотри, сколько свободных грузин помнят твой жестокий режим, сколько людей тебя не хотят. Сегодня мы все еще боремся против него. Многие из вас, наши сторонники, думали, что, если это великое зло будет заключено в тюрьму, борьба закончится — нет! Борьба за лучшую Грузию не заканчивается так легко, так на этой земле жили до нас, у нас впереди еще много сражений».

«Грузинская мечта» показала, кто в доме хозяин и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, обращаясь к участникам акции, поблагодарил их за доверие и самоотдачу в борьбе.

Разумеется, «националы» и их безбашенный лидер Мишико Саакашвили никак не могут взять в толк, что противостоит им не «Грузинская мечта», а подавляюще большинство народа. Поэтому ни проникновение Саакашвили в Грузию, ни его тюремное сидение, ни шантаж властей голодовкой с медом и фруктовыми соками кардинально ничего изменить не может.

Пока достаточно неэффективной оказывается и международная помощь, на которую «националы» делали главную ставку. Украинского адвоката и скандально известного журналиста Дмитрия Гордона просто завернула назад, не впустив в Грузию.

Небеизвестный соратник Саакашвили Ника Гварамия радостно заявил, что к защите экс-президента подключится американский юрист Джан Сенвидж, который не только обладает хорошей квалификацией, но и занимал высокие должности в администрациях Барака Обамы и Джо Байдена. Вот этот человек и будет главным международным спикером. В этом вся суть «националов». Приедет представитель Дядюшки Сэма, отменит приговоры грузинских судов, выпустит Мишико на волю, щелкнув при этом грузинские власти по носу, чтобы они не заблуждались на счет того, что могут самостоятельно управлять своей страной.

Одновременно оппозиционеры в очередной раз открыто угрожают развязыванием гражданской войны:

«Власти Грузии вынесли Михаилу Саакашвили смертный приговор. Я вам прямо говорю, мы видим этот сценарий и думаем, что «Грузинская мечта» ведет все именно к гражданскому противостоянию», – сказал Гварамия.

Саакашисты провоцировать столкновения не один раз: и во время частых беспорядков на улицах, и во время кровавых попыток штурма здания парламента.

Не имея широкой поддержки в стране, они опираются на поддержку посла США в Грузии Келлин Дегнан, по взмаху дирижерский палочки которой в дело включается дружный хор западных послов. (Очень мало симпатий вызывает к себе президент Турции Реджеп Эрдоган, но его опыт общения с западными послами следует хорошо изучить). На помощь «националам» спешат и их друзья в Евросоюзе из Европейской народной партии. Интересы каких народов они представляют, понять невозможно, но «националы» в свое время их хорошо прикормили.

Сегодня всем должно быть ясно, что перед вторым туром выборов в органы местного самоуправления в Грузии, которые намечены на 30 октября, «националы» рискнут пойти на новую кровавую авантюру. Недаром ведь они провели социальные опросы, в которых уже предсказывают себе победу во всех крупных городах Грузии – Кутаиси, Батуми, Рустави.

Это заготовка на будущее, чтобы после очередного проигрыша обвинить оппонентов в фальсификациях и подтасовках, и на этом фоне попытаться начать новые беспорядки, которые, по их мнению, должны и перерасти в новую «цветную революцию» в Грузии.

В любом случае Грузии не видать ни мира, ни спокойствия, ни процветания, пока грузинский нюрнбергский процесс не удалит раковую опухоль «Единого национального движения».