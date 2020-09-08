Митинги бюджетников не защитят Лукашенко, уничтожившего своих идеологических союзников

08.09.2020, Киев, Игорь Петров

В Белоруссии не удастся организовать «антимайдан», поскольку власть долго зачищала пророссийские и другие силы, у которых была идеология, под которую сегодня можно было бы собрать людей. Между тем, националисты становились сильнее, причем власти сами поддерживали их в противостоянии с Россией.

Об этом в эфире телеканала Перший Козацький заявил директор УИАМП Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там слабые митинги. Он тоже в этом сильно виноват. Что делал Лукашенко последние два года? Он зачищал… зачищал своих левых, зачищал пророссийски ориентированные организации, многие из которых были высланы, посажены, лишены финансирования.

То есть, он зачищал тех людей, которые сегодня могли бы составить ему ядро антимайдана, которые выступают против правых. И вот, когда возникла эта ситуация – мы видим, как огромные деньги на ту же самую «Белую Русь», другие провластыне структуры, они как в песок ушли. Эти структуры не способны собрать (людей), они формальные, они потребительские структуры, они лишены идеологических смыслов, которые есть у левых, условно говоря, или есть у «имперцев» и других.

Такое когда-то было с «Партией регионов», такое было с другими партиями. Раньше еще – с «Нашей Украиной», до того – с НДП и другими партиями. Это бессмысленные структуры. Если ты не имеешь идеологического ядра и структуры, которые имеют идеологическое ядро, не на своей стороне, ты никогда не сможешь побороться за улицу. Хоть у тебя будет миллион учителей, три миллиона врачей – никто не пойдет.

Люди привыкли получать, они смотрят на государство потребительским взглядом. Они даже согласны с государством, но они не готовы будут чем-то рисковать своим ради защиты этого всего. И власть пожинает плоды того, что она выхолащивала этот политический сегмент.

В то время, когда правые постепенно, по чуть-чуть, по чуть-чуть становились всё сильнее и сильнее. Более того, в определенный момент, особенно когда наступил кризис белорусско-российских отношений в районе Нового года, они вообще почувствовали раздолье. Ситуативно их даже поддерживали органы государства.

На самом деле, эта политика сегодня стоит Лукашенко переговорных позиций с Российской Федерацией», – подытожил Руслан Бортник.