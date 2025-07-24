Митинги в Одессе: подонки против подлецов

Потешные митинги против попытки Зе-фюрера кастрировать полномочия Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые якобы «плинуть по всiй країнi», как та кача — зрелище и жалкое, и позорное. Устал повторять, что еще за год до войны Совет национальной безопасности и обороны приравнял все пикеты к угрозе этой безопасности, и свое «мордой об асфальт» отгребли и пенсионеры, протестующие против тарифов на коммуналку, и профсоюзы, защищающие права работяг. То есть люди не политические. Что же говорить о военном положении, при котором любая протестная акция может тянуть за собой пожизненное заключение, да и попросту невозможна — ну это как пиццу себе в концлагерь заказать.

При этом мы внезапно наблюдаем даже какое-то подобие массовости (которую в упор игнорируют ТЦК), причем вопит массовка весьма громко. То есть раньше — до закона, легализующего коррупцию — «не рабов» в концлагерной системе все устраивало?..

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Так что ж это за люди такие? Разберу на примере Одессы — кто бродит по городу со своими выводками (вы на рожи-то посмотрите), лайтово матерящими Зе-власть?

Ба, знакомые персонажи. Это адвокат Ганула и прочих одиозных нацистов Артем Карташов. Глава благотворительного фонда «Корпорация монстров», осваивающего на войне миллиардные суммы, Катерина Ножевникова. Как бы «эколог» Владислав Балинский (рушил вместе с Ганулом памятники), жирующий на гранты а-ля «на спасение пингвинов от рашистских ударов», Владислав Балинский.

Это бывший художник по костюмам «Маски-шоу» Владимир Уманенко, собирающий на дроны путем продажи своих произведений вроде «обмазать простыню дерьмом» (реально делал такое, поэтому и неизвестно, сколько собрал). Это глава «мовных ведьм» Катерина Мусиенко. Правая рука Гончаренко — депутат Петр Обухов, владелец бизнесов с броней от армии — от такси до доставки еды…

И вот ко всем этим одэсьцям еще с 2014-го есть вопрос: за чей счет банкет? Откуда у преступников, бездельников, проходимцев, паразитов, а зачастую и попросту городских сумасшедших миллиарды якобы на войну и индульгенция от газовой камеры в концлагере, который они построили для одесситов?..

Ответ прост — кто девушку ужинает, тот ее и танцует. То есть оттуда же, откуда были взяты ресурсы на создание угнетаемых Зеленским НАБУ и САП, и извне, от американских и западных партнеров.

У последних, правда, дела похуже, чем до войны, будут — и детективов своих антикоррупционных как-то вполсилы защищают, и «не-рабам» кастрюли не выдали, а только картонки с фломастерами.

Обилие непечатных слов на картонках зашкаливает, однако, обратите внимание, ругательства обращены не напрямую к Зеленскому (а он мстительный организм), а «взагали», в общем. И это тоже с умыслом, чтобы вскоре, а может, прямо сегодня, Зеленский — которого также ужинают западные друзья — смягчил закон, и всем «не лохам» была продемонстрирована процедура демократии.

Тем более, что сражаться с коррупцией и защищать НАБУ «мытингувальныки» приперлись к памятнику Пушкину, увешав его грязными матюками.

Вроде бы идеальный результат. Однако главная мовная ведьма Катерина Мусиенко осталась недовольна:

«Москворотым митингующим против коррупции — грош цена. Их слишком много затесалось в Одессе среди здоровых украинских сил», — заявила она.

А нацист-историк Александр Музычко поддержал коллегу:

«Всякое говно на улице ошивается. Может и занести какую-то дохлую крысу. Ну и что? Главное — это собственная позиция. И, конечно, надо стараться избегать стояния с такими рядом».

Ну, положим, спрашивать у западных кураторов, «а вы в курсе, что творят ваши питомцы?», все равно что ругать Швондера за воспитание Шарикова. А за кастрюльный раскол — зачет.