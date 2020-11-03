Митингующие окружили Верховную раду

03.11.2020, Киев, Игорь Петров

Несколько тысяч предпринимателей из разных регионов Украины собрались сегодня утром под Верховной Радой на акцию протеста против принятия законопроектов, усложняющих работу малого бизнеса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Речь идет о требованиях не допустить переход на полный бухгалтерский учет, который будет означать введение кассовых аппаратов и ежедневную передачу предпринимателями в налоговую отчета о движении денежных средств, что серьезно усложнит жизнь коммерсантов. В этом случае им нужно будет купить и зарегистрировать кассовые аппараты, платить бухгалтеру, а за малейшие ошибки и сбои в передаче отчетов их будут штрафовать. Поэтому они требует сохранить систему упрощенного учета.

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Предприниматели держали в руках плакаты с надписями «Сохраните малый бизнес: прислушайтесь к нам!», «Кассовые аппараты – на вилы, или ярмаркам – могила!», «Мы против уничтожения предпринимательства!», «Нет уничтожению малого бизнеса кассовыми аппаратами!» и пр.

Рядом в парке у памятника Ватутину проходит альтернативный митинг, немногочисленные участники которого требовали наоборот ввести полный бухгалтерский учет для мелких торговцев, мотивируя это тем, что это поможет бороться с теневыми доходами.

Его участники держали плакаты с надписями «А в Европе бизнес тоже без чеков?», «Восстановить честную конкуренцию может только РРО (полный бухгалтерский учет) для всех», «Потребитель тоже имеет право на защиту» и пр.

Несколько предпринимателей попытались помешать выступающему на альтернативном митинге и вырвать у него из рук микрофон. Полиции пришлось вмешаться и разнять конфликтующих.

Выступающий назвал предпринимателей «представителями хаоса» и обвинил их в том, что они – против честного бизнеса и за контрабанду. «Они хотят, чтобы нас и дальше обкрадывали олигархи!» – заявил он и предложил участникам митинга скандировать «Тени – нет!», но этот лозунг почти никто не подхватил.

Женщина из числа тех предпринимателей, которые пытались помешать альтернативному митингу, пояснила корреспонденту «ПолитНавигатора», что выступает за сохранение системы упрощенного учета для малого бизнеса, потому что в противном случае лишится заработка.

Альтернативный митинг, по ее словам, собрали представители ритейлеров – они могут позволить себе вести полный бухгалтерский учет и использовать кассовые аппараты, а торговцы на рынках – нет.

«Мы им мешаем, и они хотят нас убрать. Они хотят ввести кассовые аппараты, а мы – против. Мы платим налоги, платим все. Я – пенсионерка, я получаю мало. Я плачу налог, не скрываю», – сказала она.

Позже в тот же день появилась информация о том, что Верховная рада намерена завтра рассмотреть законопроект, которым предлагается отсрочить применение кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения для малого и среднего бизнеса до 2022 года.