Митингующих украинцев будут охранять по скандинавски

30.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Кабинет министров Украины хочет ввести комплексную систему безопасного проведения мирных собраний и ввести скандинавскую модель охраны общественного порядка, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает Правительственный портал.

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“Мы введем комплексную систему безопасного проведения мирных собраний, в том числе путем соответствующих законодательных изменений, полностью реализуем скандинавскую модель обеспечения охраны общественного порядка, введем новые алгоритмы эффективной коммуникации с организаторами и участниками массовых мероприятий, осуществим другие необходимые меры”, – говорится в тексте программы.

29 сентября Кабинет министров одобрил программу действий правительства. Правительство представит программу на этой неделе. В целом Программа действий правительства состоит из 17 разделов, распределенных по отдельным министерствам. В отдельный раздел вынесен блок евроинтеграции.