Миткова публично определилась и высказалась о Шустере и Киселеве

Елена Острякова .  
02.11.2023 21:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, СМИ, Спецоперация, Украина


Телеведущая Татьяна Миткова, получившая известность работая в холдинге бежавшего в Израиль миллиардера Владимира Гусинского, считает естественным выбор своих бывших коллег по НТВ, которые предали Россию.

Об этом она заявила в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Телеведущая Татьяна Миткова, получившая известность работая в холдинге бежавшего в Израиль миллиардера Владимира Гусинского,...

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«Для Савика Шустера Россия вообще никогда не была родным домом, давайте будем откровенны. Евгений Алексеевич Киселев свой выбор сделал еще в далеком 2001 году. У него за то время, как он работает на Украине поменялось несколько каналов. Собственники тоже менялись. И позиция его менялась в зависимости от того, кто на троне, в президентском кресле. Это выбор человека», – сказала Миткова.

Она считает, что нтвэшники, покинувшие канал в 2001 году, «остались в прошлом», и профессиональная жизнь у них не сложилась. Сама Миткова называет себя патриоткой и поддерживает СВО.

«Чего мне грустить. У меня что нет поводов грустить по тем людям, которые нас защищают. Я лучше по ним буду грустить», – сказала телеведущая.

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