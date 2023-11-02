Миткова: Россия пока проигрывает информационную войну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Известная телеведущая Татьяна Миткова считает, что Россия проигрывает информационную войну, потому что у нее отняли средства борьбы.

Об этом она заявила в интервью ютуб-каналу «Эмпатия Манучи», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Это тяжелая тема, потому что информационную войну нужно вести всеми доступными средствами, а у нас их отобрали. Их просто перекрыли. Я имею в виду, что запрещено вещание абсолютно всех российских телеканалов на Украине, в Молдавии. Армения собирается прекратить вещание. Поэтому, думаю, что информационную войну мы, к сожалению, проигрываем, если говорить о внешнем мире», – сказала Миткова.

При этом она считает, что нынешнее российское телевидение дает больше информации, чем в пресловутую «эпоху свободы слова» 90-х годов.

«Мне кажется, никогда еще власть и военные не были так открыты. В 90-е годы с их войнами, наступлением терроризма – этого не был даже в помине. Ничего не замалчивают, на все вопросы отвечают – при том, что обработка аудитории со стороны наших оппонентов идет – будь здоров какая. И интернет им в помощь. Но что тут сделаешь», – сказала Миткова.