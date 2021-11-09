Митрахович: Украине придется идти на поклон к Минску или Москве, выпрашивая электричество

Новости Украины

Украине придется идти придется просить Россию и Белоруссию о поставках электроэнергии, чтобы не остановить промышленность.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, но даже при этом из Белоруссии, например, технологически не получится поставить на Украину большой объем электроэнергии.

«Если мы собираемся давить на Украину, тогда надо договориться, чтобы Лукашенко не реэкспортировал уголь и не поставлял электричество, хотя ему объективно нужно загружать атомную станцию, которая, в конце-концов, построена на российский кредит, нужно этот кредит отдавать, тут эти вещи взаимосвязаны. Но тут тоже есть инфраструктурное ограничение, например, сечение, которое дает возможность или поставлять электроэнергию из Белоруссии на Украину. Это 900 мегаватт-час. Это не так много вообще-то, поэтому не исключено, что даже если белорусские поставки на Украину возобновятся в большом объеме, это все равно может Украине не хватить», – сказал эксперт.

«Если поставок электричества из России не будет, это ситуацию дополнительно усложняет. Буквально пару недель назад все были уверены, что Украина сначала пафосно разрешит снова импорт, знаете типа «не хочу я брать ваш товар, но так уж и быть – сниму запрет на покупку вашего товара». Украина снимает запрет на покупку электричества из России 1 ноября, и предполагалось, что в начале ноября должно все начаться. А оно почему-то не произошло», – отметил аналитик.

«Компания «Интер-РАО» российская, которая имеет право экспортировать электроэнергию, не провела соответствующее мероприятие, аукцион. Ну, возможно, это тоже инструмент определенный давления. И тут Украина оказывается в ситуации, а что ей делать. А что ей делать – ей придется либо идти на поклон к Лукашенко или к Москве, либо ей придется отключать часть промышленных потребителей», – заявил Митрахович.