Митрополит Белоруссии против границ в русском православном мире

30.09.2019, Москва, Елена Острякова

Белоруссия не нуждается в создании автокефальной православной церкви.

Об этом в интервью белорусскому телеканалу СТВ заявил митрополит Минский и Заславский Павел, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, я часто рассказываю о своей встрече с митрополитом Тадеушем Кондрусевичем. Я его спрашивал: «Владыка, а вы тоже хотите провозгласить автокефалию Католической церкви в Беларуси?».

Он в ответ: «Нет-нет-нет!». Я говорю: «Почему-то нам все говорят: православная церковь должна провозгласить автокефалию в Беларуси».

Сегодня в Беларуси нет необходимости это делать, какие-то преобразования, административные тем более, преобразования в каноническом праве. Дайте нам жить в мире и согласии», – сказал владыка Павел.

Он считает, что религиозные преобразования пытаются навязать политики, которые хотят разделить людей.

«Мы себя не ассоциируем с какими-то современными политическими, временными границами. Мы являемся членами Русской православной церкви.

А она была крещена в 988 году, так что нам уже второе тысячелетие идет. И дай Бог, чтобы мы всегда были едины, жили в мире и согласии», – провозгласил митрополит.

Напомним, антироссийская Белорусская автокефальная православная церковь — название нескольких неканонических религиозных организаций, объявивших себя автокефальной (то есть независимой) церковью Белоруссии и белорусской диаспоры. C 1944 года — в эмиграции. В Белоруссии официально не зарегистрирована, но имеет несколько приходов.