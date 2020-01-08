08.01.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Политика, Религия, Сербия, Церковь, Черногория
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Митрополит объяснил, зачем черногорские власти конфискуют православные святыни

Черногорские власти инициировали противостояние с Православной Церковью, чтобы завладеть ее имуществом, которое они воспринимают только как материальные ценности.

Об этом в интервью телеканалу «Россия-1» заявил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время коммунизма было много предприятий построено в Черногории. Все это уничтожено. Единственный организм, который сохранил свое имущество, это Церковь. Надо теперь это имущество и храмы отнять», – сказал владыка Амфилохий.

На территории Черногории расположено 600 православных храмов и 60 монастырей, многие из которых являются объектами паломничества. Так в Цетиньском монастыре хранится Иоанна Предтечи, а горный монастырь Острог является третьей по посещаемости православных паломников святыней после Голгофы и Храма Гроба Господня в Иерусалиме.

В ночь 27 декабря парламент Черногории большинством голосов принял закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», который предусматривает изъятие 650 православных святынь. Это вызвало массовые протесты по всей стране. Ранее президент Черногории Мило Джуканович заявил, что будет добиваться автокефалии для «черногорской церкви» по примеру Украины.

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