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20.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Миссия ОБСЕ, Политика, Религия, Украина
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Митрополит Онуфрий передал Миссии ОБСЕ факты давления на УПЦ

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий в своей резиденции в Киево-Печерской Лавре встретился с председателем и представителями Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

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Во встрече приняли участие глава Миссии — посол Питер Тейлер и аналитик по политическим вопросам Ярек Домански, а также заместитель Главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич.

Во время встречи гостей интересовали вопросы отношения церкви к выборам и ее роль в избирательном процессе.

Как отмечается, митрополит Онуфрий сказал, что церковь не обязывает своих верных голосовать за того или иного кандидата. Верующие Украинской Православной Церкви имеют симпатии к разным политическим силам. Предстоятель выразил свое пожелание, чтобы кто-либо из кандидатов, кто будет избран на должность президента, прежде всего заботился о народе, бедных и обездоленных.

Наблюдатели Миссии также затронули тему нарушения прав верующих Украинской Православной Церкви. Им были переданы материалы с описанием фактов давления на священнослужителей и верующих УПЦ, захват храмов в разных регионах Украины.

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