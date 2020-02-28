Митрополит Онуфрий в Черногории не прокомментировал слова о «митрополите РПЦ»

28.02.2020, Белград, Алексей Топоров

Протестной литией в Подгорице начался трехдневный визит главы УПЦ (МП), Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия Березовского.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолтНавигатора».

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Первой службой предстоятеля УПЦ (МП) на черногорской земле стала протестная вечерняя лития в соборе Воскресения Христова в столичной Подгорице, где ему сослужил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович. Параллельно с этим протестные службы, молебны и крестные ходы прошли в Беране, Биело-Поле, Жабляке, Баре, Плевле, Никшиче и Херцег-Нови.

«Мы приятно удивлены, видя как вы защищаете веру вашим единством и возрождением православия в Черногории, – сказал Онуфрий, обращаясь к нескольким десяткам тысяч верующих, собравшихся у собора Воскресения Христова. – Нас – православных украинцев, ваш пример вдохновляет и воодушевляет. Сегодня мы здесь с вами, чтобы не только разделить с вами радость праздника, но и подтвердить истинность библейских слов: когда брат помогает своему брату, он становится таким же твердым, как крепость».

Впоследствии на совместной пресс-конференции с митрополитом Амфилохием, украинский гость заявил, что «желание одного человека быть патриархом или желание некоторых политиков иметь собственную церковь не является серьезным аргументом в пользу создания такой церкви».

Глава УПЦ (МП) отказался комментировать предшествовавшее его визиту заявление посольства Украины о том, что «митрополит Русской православной церкви в Киеве Онуфрий и другие епископы Московского Патриархата, которые были приглашены в Черногорию, не представляют автокефальную Украинскую православную церковь».

«Мы пришли принять участие в празднике. Мы прокомментируем заявление посольства Украины после праздников», – ответил глава УПЦ (МП).

И действительно, номинально визит митрополита Киевского приурочен к празднованию дня памяти преподобного Симеона Мироточивого. Хотя символически это проявление поддержки православной церкви, оказавшейся во многом в схожей ситуации, что и каноническая церковь на Украине.

Сегодня, 28 февраля, митрополит Киевский и делегация УПЦ (МП) побывали в Цетинском монастыре и поклонились нетленным мощам святителя Петра Цетинского и правице святого Иоанна Предтечи. В завершающий день визита ожидается, что Онуфрий Березовский возглавит литургию в соборе Воскресения Христова в Подгорице, по завершении которой состоится крестный ход по черногорской столице.