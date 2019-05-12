Митрополит РПЦ призвал не приписывать Сталину Победу в ВОВ

12.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион призвал не приписывать лидеру СССР Иосифу Сталину победу в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ПолитНавигатора.

«Говорить о том, что победа Советского Союза в Великой Отечественной войне — это заслуга Сталина, никак нельзя», — сказал он в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, победа — результат всенародного подвига, который был приписан лидеру из-за культа личности.

Митрополит посоветовал всем поклонникам Сталина съездить на Бутовский полигон в Подмосковье и посмотреть, к каким последствиям привела его политика.

Иларион также отметил, что церковь ясно выразила своё отношение к репрессиям 1920—1930-х годов.

Ранее всероссийский опрос показал рекордный уровень одобрения в России политики Сталина. Согласно исследованию, 51% граждан позитивно относятся к данной исторической фигуре.