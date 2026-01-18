Митрополит РПЦ: Рано или поздно – будут освобождены и Киев, и Одесса

Гонения на Православие на Украине могут продолжиться, если Россия ограничится освобождением четырех регионов.

Об этом председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский) заявил в интервью телеканалу «Спас», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безусловно, мы воссоединимся. Я в этом совершенно уверен. Когда, другой вопрос. Насколько отступят эти западные сатанисты на Украине. Если на территории кроме Донбасса, Запорожья и Херсонщины останется хунта Зеленского или Порошенко, возможно, что преследования церкви не закончатся», – сказал владыка Кирилл.

Он допускает, что русская армия может освободить и Одессу, и Киев.

«Вопрос будет заключаться в том, на какой границе мы остановимся на Украине, с какими решениями будет подписано мирное соглашение. Насколько Украина сможет это мирное соглашение нарушить, как Минские соглашения. Насколько сможет нарушить эти соглашения Европа. Может, к Киеву будем подходить или после взятия Одессы и Николаева, британцам совсем ничего не будет светить на Украине. Тогда, конечно, будет окончание», – сказал митрополит.

