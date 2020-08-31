Митрополит СПЦ поздравляет оппозицию с победой. Диктатор Джуканович отрицает разгром

31.08.2020, Белград, Алексей Топоров

Спустя ночь после прошедших в Черногории парламентских выборов и обработки 95% бюллетеней стало очевидно, что прозападный режим Мило Джукановича утратил монополию на власть.

При этом сам пролетевший диктатор, уже 30 лет находящийся в том или ином статусе у власти, надеется, что благодаря голосам сторонников к 30 голосам своего блока ему удастся добавить еще десять, сформировав большинство.

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По всей видимости, результаты парламентских выборов привели в замешательство черногорскую Государственную избирательную комиссию (DIK), которая опубликовав на своем сайте данные о явке избирателей, не стала публиковать промежуточные данные подсчета голосов. Но вместо нее это сделал официальный наблюдатель за выборами – черногорская неправительственная организация Центра мониторинга и исследований (CeMI), живущая на западные гранты, но, тем не менее, соблюдающая демократические процедуры и дающая объективную картину происходящего.

Итак, согласно данным CeMI, после обработки 95% голосов результаты парламентских выборов в Черногории выглядят следующим образом: блок «Решительно за Черногорию! Демократическая партия социалистов (ДПС) – Мило Джуканович» получает 30 мест в парламенте, оппозиционная просербская и пророссийская коалиция «За Будущее Черногории» – 27 мест, ее союзник – блок «Мир – это наша нация» – 10 мандатов, близкая к оппозиционерам мультикультурная платформа «С черного на белое» – 4 места, Социал-демократы – три, Бошнякская партия – три, еще одна «Социал-демократическая партия Черногории» (СДП) – 2, обе албанские партии – по одному мандату.

Даже на фоне подобных результатов черногорский диктатор Джуканович отказывается признать, что его антиправославная и прозападная марионеточная политика привела его и его партию к незавидному результату:

«Было подсчитано более 90 процентов голосов, и ДПС получила на выборах около 145 тысяч голосов и 30 мандатов, – обратился к своим сторонникам президент Черногории. – Такой результат означает, что ДПС – самая сильная партия в Черногории. Результаты все еще поступают, и трудно сказать, какая информация является достоверной. У нас есть 40 мандатов с партнерами по коалиции, и борьба за парламентское большинство продолжается».

При этом, даже по данным CeMI парламентское большинство партии Джукановича – Демократической партии социалистов, не светит, оно будет сформировано коалицией «За будущее Черногории», блоком «Мир – Наша нация» и платформой «С черного на белое». При этом бывшие оппозиционеры призвали к сотрудничеству партии этнических меньшинств, но даже если те останутся с Джукановичем, то большинства у его ДПС добиться все равно не получится и ставка на меньшинства, как это было в 2006 году в ходе голосования по отделению Черногории от Сербии, больше не сыграет.

Символично, что сразу же после того, как стали известны предварительные результаты выборов, лидер коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич отправился в храм Воскресения Христова в Подогорице, где его тепло встретил митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий.

«Свобода победила. После 31 года абсолютной власти это должно было случиться. Дело в том, что тот, кто идет против Бога и святого Василия, должен так закончить», – сказал Кривокапич, заявив также, что приоритетом его коалиции станет восстановление добрых взаимоотношений с Россией.

Минувшей ночью не обошлось без инцидентов. Так в Никшиче автомобиль въехал в толпу радовавшихся победе оппозиционеров, пострадали люди, от самосуда водителя спасла полиция.

Кроме того, в Плевле неизвестные разгромили офис правящей ДПС.