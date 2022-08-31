Митрополит Тихон и глава Псковской области встретились с детьми из освобождённых территорий

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30 августа в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре прошла встреча детей из освобожденных территорий Харьковской и Херсонской областей с митрополитом Псковским Тихоном (Шевкуновым) и губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Губернатор и владыка встретились с детьми в братской трапезной, после чего детям провели экскурсию по монастырю.

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На встрече также присутствовала глава общественной организации «ВНУКИ» Татьяна Поп. Детей из Харьковской и Херсонской областей привезли активисты «ВНУКОВ» в рамках масштабного проекта «С чего начинается Родина», поездка организована по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова.

Глава региона одним из первых откликнулся на общественный запрос на организацию адаптационных поездок детей из ЛДНР и освобожденных территорий Украины в регионы России.

60 детей из Херсонской и Харьковской областей проходят в Псковской области специальную программу по социализации и адаптации. Уникальная программа, включающая авторские экскурсии и другие познавательно-развлекательные мероприятия, была разработана Комитетом по образованию Псковской области.