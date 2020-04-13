Митрополита СПЦ задержали в Вербное воскресение по доносу

13.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий Радович, священники и миряне СПЦ были доставлены на допрос в черногорскую полицию за проведение праздничных богослужений в честь праздника Входа Господня в Иерусалим.

Об этом сообщили балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержания верующих в Вербное Воскресение прошли в столичной Подгорице в храме Воскресения Христова и монастыре Златица, где служил сам митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович). Также были задержаны священник и десять мирян в Колашине.

Черногорская полиция прибыло на место служения праздничной литургии.

«Сотрудники полиции заметили большое скопление духовенства и граждан возле Воскресенского храма и Златицкого монастыря, – было сказано в официальном сообщении Управления полиции Черногории. – Все были приглашены на информационную беседу, чтобы выявить с какой целью были организованы эти собрания».

Впоследствии в СМИ просочились и другие причины задержания священства и верующих: некие бдительные граждане явно из числа «правильных черногорцев», увидели, что верующие не соблюдают «социальную дистанцию» и целуют руку митрополита (православная традиция целования руки служащего священника, поскольку считается, что во время службы его рукой водит Бог – ред.). После чего вызвали полицию.

Впоследствии сам владыка Амфилохий подтвердил, что ему пришлось давать объяснение в полиции, почему участники богослужения целовали его руку. В полицейском участке митрополит и остальные задержанные пробыли с 11:00 до 14:30.

«Ни митрополия, ни администрация монастыря не призывали верных на службу, – прокомментировал ситуацию ставрофорный протоиерей Велибор Джомич. – С другой стороны, служба началась в 7:00, а не в 9:00, как в прежние годы, служили только митрополит и два священника, нас не было пятнадцать, как в предыдущие годы, и с нами были дьякон, монахи, послушники и певцы.

После завершения службы пришли сотрудники полицейского управления и пригласили нас сообщить о предполагаемом нарушении социальной дистанции, потому что «кто-то видел, что целовали руку митрополита», что является неотъемлемой частью службы… Религиозные объекты не закрыты, службы – не запрещены. Я думаю, что верующие имеют право посещать их также, как есть право у граждан на посещение супермаркетов».

Ставрофорный протоиерей Велибор ДжомичВелибор Джомич.

Также, как говорилось выше, были задержаны и доставлены в полицию верующие, которые в праздничный день собрались возле храма Христова Воскресения. Среди задержанных был и лидер оппозиционной партии «Правильная Черногория» Марко Милачич.

Полиция задерживает Марко Миланича.

«Правильная Черногория» решительно осуждает незаконное задержание Марко Милачича и призывает международные институты предотвратить неконституционное поведение репрессивных черногорских властей, -отреагировала партия на задержание своего лидера. – Решением Национального координационного совета Черногории от 22 марта было оговорено, чтобы службы совершались в религиозных объектах без присутствия верующих, но там не было сказано, что верующие не должны собираться возле религиозных объектов».

После нескольких часов допросов в полицейском участке оппозиционные лидер и другие миряне, а также священники храма, которые были задержаны «за компанию», были отпущены.

«Спасибо за послания и огромную поддержку,- написал Милачич на своей странице в фейсбуке после освобождения. – Это общая борьба. Скоро снова на улицах! До победы!».