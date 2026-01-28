Мёрзнующее укро-население уже мечтает о «Корейском сценарии», – болгарский политолог
Страдающее в условиях блэкаута население Украины уже готово на подписание соглашения по примеру раздела на Северную и Южную Корею.
Об этом в эфире телеканала Al Arabia English заявила политолог-международник из Болгарии Велина Тчакарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Болгарка при этом не уточнила, как соотносится с целями СВО сценарий, когда 80% Украины останется под властью бандеровского режима и «зонтиком» НАТО.
«Я думаю, что может произойти что-то вроде перемирия между Южной и Северной Кореей, своего рода мир без мирного договора, когда две делегации соберутся вместе под руководством американцев и подпишут какой-то документ, который фактически положит начало прекращению огня.
Конечно, там будут все технические детали, поверьте, украинская и российская делегация, особенно военная разведка, прекрасно понимают всю сложность ситуации. Но я считаю, что это наиболее реалистичный сценарий на 2026 год.
И население примет его, потому что вы прекрасно видите, что происходит сейчас в условиях зимы, когда неделями стоят минусовые температуры, люди сидят без электричества и даже без воды», — заявила Тчакарова.
