МКС, прощай. Здравствуй, станция РОСС!

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Юрий Борисов, новый глава госкорпорации «Роскосмос», сменивший на этом посту Дмитрия Рогозина, начал свою работу с большого программного заявления: после 2024 года наша страна выходит из проекта Международной космической станции (МКС), чтобы с 2025 года начать реализацию собственной Российской орбитальной служебной станции (РОСС).

В заявлении было сказано, что РОСС будет посещаемой станцией, то есть, экипажи будут работать на её борту время от времени, по мере необходимости.

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Станция РОСС, прежде всего, нужна для выполнения задач национальной безопасности в космосе, исходя из сложившейся политической обстановки. По понятным причинам, МКС для этой задачи была непригодна.

РОСС в идеале. на деле – всё будет гораздо скромнее

Кроме того, учитывая возраст и изношенность, МКС должна прекратить существование в 2025 году. Специалисты, правда, утверждают, что, старушка может проскрипеть на орбите и до 2030 года, однако, памятуя последние годы жизни советской/российской станции «Мир», космонавтам приходилось постоянно латать и биться за живучесть своего космического дома, нежели заниматься вопросами науки и космической безопасности. Заодно, космопроходцам вынужденно приходилось жечь аварийные кислородные свечи для поддержания нормальной атмосферы внутри изношенного орбитального аппарата.

свежее фото МКС

Судя по реакции Запада, заявление Борисова об изменившихся планах «Роскосмоса», застало «партнёров» врасплох.

В агентстве NASA попытались представить ситуацию так, будто ещё ничего неизвестно, и вообще, из «Роскосмоса» им не поступило соответствующей официальной бумаги.

В среде специалистов царит уныние: участие американцев в проекте, безусловно, важно, но с момента ликвидации программы «Space Shuttle», МКС фактически держалась на плечах России.

Одной из причин потери интереса России к МКС специалисты называют и политику санкций.

Несмотря на заявления американского руководства, что санкции на сотрудничество с Россией в космосе вводиться не будут, они де-факто перекрыли доступ «Роскосмосу» к технологиям двойного назначения, о чём неоднократно зудели всевозможные недруги.

Но международное сотрудничество в космосе – это палка о двух концах. Не только американцам приходилось делиться с нами своими технологическими секретами. Нам тоже пришлось кое-чем важным с ними поделиться. Взять хотя бы регулярные поставки ракетных двигателей для американских носителей, продажу тонколистового титана и других материалов, которые американцы так и не научились делать самостоятельно.

Теперь, после введения санкций, американцы хотят получать российский хайтек и услуги в одностороннем порядке, переведя «Роскосмос» из ранга партнёра в ранг обслуживающего персонала для NASA.

Помимо санкций, есть и объективные показания для выхода России из проекта МКС.

Станции, если считать её возраст с момента запуска первого модуля, уже 22 года. Модуль «Заря» является, по сути, ядром её российского сегмента, и его изношенность уже подбирается к критическому уровню.

В 20-х числах апреля в РАН выступал Владимир Соловьёв (лётчик-космонавт, руководитель программы российского сегмента МКС), обрисовавший картину следующим образом: да, «Заря» работает, её ремонтируют, что-то меняют, но почти вся она на 80% выработала гарантийный ресурс.

Можно вспомнить громкую историю с утечкой воздуха в переходной камере модуля «Звезда». В камере образовались трещины, и природа этих трещин до сих пор не ясна. Есть определённые мысли по поводу их возникновения, но точных причин никто не знает. Два экипажа искали эти трещины и заклеивали переходную камеру специальным составом, чтобы ликвидировать течь, но и ежу ясно, что изношенное на 80% оборудование придётся постоянно латать в ущерб научным программам.

Опыт аварийной эксплуатации станции «Мир» оказался бесценным, но повторение его ещё и на МКС стало бы неоправданной роскошью для «Роскосомоса».

Вот поэтому в «Роскосмосе» и российских научных кругах давно идут разговоры о необходимости создания национальной орбитальной станции.

В статьях американских обозревателей также прослеживается ревность, что русские, мол, могут уйти развивать китайскую орбитальную станцию, тем более, что в КНР «Роскосмос» давно приглашают к сотрудничеству.

Обеспокоенность американцев понятна. С выходом России из проекта, МКС фактически прекращает свою деятельность. Все полёты к МКС, минуя корабли «Союз», становятся рискованными: созданные в последние годы американские космические корабли должны быть как следует обкатаны, прежде чем им удастся заменить надёжные, как автомат Калашникова, «союзы». К тому времени, когда к «драконам» и прочим аппаратам появится такое же доверие, обломки МКС будут давно покоиться на дне Мирового океана.

Но это ладно. Свои проблемы американцы пусть сами расхлёбывают. Что теряем мы и какие подводные камни ждут отечественную космическую программу?

Прежде всего, российские специалисты утверждают, что «Роскосмос», покинув МКС, будет выполнять кое-какие наши обязательства.

Во-первых, российский сегмент МКС нужен для затопления станции. Кроме нас этого никто не сделает, поскольку сведение с орбиты осуществляет корабль «Прогресс».

Во-вторых, и это было заявлено в «Роскосмосе», РКК «Энергия» останется главным подрядчиком NASA для обеспечения функционирования станции: доставка топлива, коррекция орбиты, маневры по уклонению от космического мусора и т.д.

В общем, получается так, что «Роскосмос» в сжатые сроки проектирует и строит небольшую посещаемую орбитальную станцию, а РКК «Энергия» дотягивает МКС в интересах американцев до 2030 года, зарабатывая тем самым на «РОСС».

Уже сейчас виден ряд ограничений в работе станции.

К примеру, американские спутники-ретрансляторы покрывают почти всю поверхность Земли и орбиты МКС, обеспечивая бесперебойную связь с ЦУПом и Хьюстоном.

Наша орбитальная группировка спутников «Луч», мягко говоря, оставляет желать лучшего, покрывая только часть поверхности Земли. А если учесть, что, стараниями гайдаров и чубайсов Россия в «святые девяностые» лишилась ещё и Космофлота – прекрасных надводных кораблей космической связи и телеметрии, носящих имена прославленных советских космонавтов и конструкторов, «РОСС» ждут на орбите обширные зоны молчания.

Таким образом, новому главе «Роскосмоса» предстоит решить и эту задачу в самом ближайшем будущем.

Эксперты отмечают, что новая посещаемая станция «Роскосмоса» по размаху будет уступать российскому сегменту МКС и будет представлять собой простейшую конфигурацию из одного большого модуля и двух поменьше: из разработанного для МКС и модифицированного под новые задачи научно-энергетического модуля, шлюзовой камеры и узлового модуля. Проект не слишком амбициозный, но вполне отвечающий новым требованиям, гарантирующий срок эксплуатации станции на орбите в течение 10 лет.

более вероятный вид РОСС

Безусловно, хотелось бы, чтобы «РОСС» имел, как минимум, три дополнительных модуля и негерметичную платформу, чтобы космонавтам было где развернуться, но, судя по всему, в этом десятилетии позволить себе подобную роскошь мы не сможем. Слишком затратно.

МКС потому и получилась такой большой и просторной, что на неё работали ресурсы и умы многих стран мира.

Впрочем, если «Роскосмосу» с Юрием Борисовым во главе удастся выполнить космическую программу этого десятилетия, то строительство национальной орбитальной платформы – форпоста России для исследования дальнего космоса – в следующем десятилетии мы точно вытянем. Должны вытянуть.

В «Роскосмосе» планируют использовать небольшую посещаемую станцию РОСС для реализации весьма амбициозных проектов, вроде строительства и испытания ядерного космического буксира «Зевс», открывающего дорогу пилотируемым полётам к другим планетам.

Отмечается также, что на базе РОСС будет опробован опыт международного сотрудничества в космосе в рамках БРИКС.

Но это всё останется в области лирики и маниловщины, если руководство страны, а не только «Роскосмоса», не вспомнит, что кадры решают всё – и без компетентных, заинтересованных людей планы начальства останутся только на бумаге.

И начать, видимо, необходимо с резкого увеличения зарплат и социальных гарантий работникам космической отрасли, а также с отмены оплаты за высшее образование, особенно техническое и естественное. Ну, и с утечкой мозгов за рубеж давно необходимо разобраться, иначе о космосе мы будем вспоминать по советским документальным фильмам.