Младенцев жалко: Лукашенко готовит гуманитарку для США

03.06.2022  20:48 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, США


Белоруссия может помочь США преодолеть дефицит детского питания.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия может помочь США преодолеть дефицит детского питания. Об этом сегодня журналистам заявил президент...

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«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Можете довести это через СМИ до каждого американца. У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек. И консервы, и молочные смеси. Мы им можем поставить и помочь. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что это будут не только гуманитарные, но и коммерческие поставки.

«И гуманитарная помощь, и, я думаю, они не бедные, купить могут», – сказал Лукашенко.

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