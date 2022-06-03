Младенцев жалко: Лукашенко готовит гуманитарку для США

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Белоруссия может помочь США преодолеть дефицит детского питания.

Об этом сегодня журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы готовы американцам помочь в поставках детского питания. Можете довести это через СМИ до каждого американца. У нас хорошее молоко, хорошие мясные продукты для детишек. И консервы, и молочные смеси. Мы им можем поставить и помочь. Если они хотят, хоть завтра начнем поставки», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что это будут не только гуманитарные, но и коммерческие поставки.

«И гуманитарная помощь, и, я думаю, они не бедные, купить могут», – сказал Лукашенко.