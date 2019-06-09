Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

09.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Одессе в субботу, 8 июня, столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус, в котором ехала младшая дочь украинского политика, экс-министра обороны и бывшего кандидата в президенты Анатолия Гриценко Анна.

Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук, передает корреспондент ПолитНавигатора.

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“Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь Анна Гриценко. Аня сидела именно в месте столкновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет”, – написал Гриценко.

По его словам, никто не погиб и не ранен.

В полиции ДТП пока не комментировали.