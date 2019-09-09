09.09.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Донбасс, Украина
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«Млеко! Яйки! Водка!» – что творят ВСУшники на подступах к Луганску

Офицеры ВСУ отказываются расплачиваться за приобретённые товары в супермаркетах на подконтрольной территории Донбасса, мотивируя это тем, что «здесь и так, всё принадлежит им».

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На «горячую линию» МВД ЛНР поступила информация от кассира одного из супермаркетов, расположенных в зоне ответственности 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Женщина сообщила, что поведение некоторых офицеров бригады остаётся крайне хамским и агрессивным.

Так, два офицера, периодически закупающиеся в супермаркете алкоголем и продуктами, элементарно не расплачиваются за покупки. Аргументируют они такие поступки тем, что являются защитниками простого народа, и народ должен быть им за это благодарен.

«Мы вас защищаем – вы нас кормите! Справедливо? Да и вообще, здесь все наше!» – с такими словами офицеры выносили мимо кассы корзины с продуктами. Оплачивать недостачу кассир была вынуждена из своего кармана», – сообщили в МВД ЛНР.

В ведомстве также добавили, что, по словам заявителя, этими офицерами оказались командир 92-й отдельной механизированной бригады полковник Владимир Кокорев и начальник отдела боевой подготовки штаба подполковник Сергей Онацкий.

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