«Мне было мало» – Лайма Вайкуле хвастает, как на машине сбивала «сотрудников КГБ»

Константин Серпилин.  
20.10.2024 01:42
  (Мск) , Рига
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Д.Б., Дзен, Прибалтика, Русофобия


Латышская певица-русофобка Лайма Вайкуле в молодости во время поездок на автомобиле специально устраивала ДТП и сбивала всех, чьё поведение ей не нравилось.

Об этом артистка рассказала в интервью телеканалу-иноагенту «Дождь», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Латышская певица-русофобка Лайма Вайкуле в молодости во время поездок на автомобиле специально устраивала ДТП...

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Ведущий поинтересовался, пересекалась ли когда-то певица с представителями КГБ СССР, и давали ли ей советские спецслужбы особые поручения.

«Работала я в ночном баре. А у нас [в Риге] располагался КГБ в «Угловом доме». И люди, которые работали в этом «Угловом доме», шли выпившие. А я была за рулём, везла девочек, ехала в ночной бар. Они перегородили дорогу, и стали некрасиво себя вести.

И я проехала мимо, и… ты можешь задом машины ударить человека, если повернёшь руль на определённом расстоянии. Я это сделала, мне было мало, я ещё выскочила из машины, говорила, что знаю, кто вы.

Примерно такие дела я делала. И, конечно, никто мне не будет никогда в жизни ничего предлагать», – хорохорилась престарелая певичка.

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