Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Один из переговорщиков Дональда Трампа по Украине – генерал Кит Келлог, недавно покинувший эту должность и считавшийся наиболее лояльным к бандеровской верхушке, имеет давние причины ненавидить Россию.

Об этом пишет газета New York Times в обширном материале о ходе переговоров по Украине, составленном по итогам беседы с 300 человеками, имеющими отношение к процессу.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.