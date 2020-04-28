«Мне как украинцу стыдно»: СБУ объявила о захвате пограничника в плен

28.04.2020, Киев, Максим Карпенко

СБУ распространила сообщение о том, будто бы украинский пограничник был захвачен Россией в плен на нейтральной полосе между Херсонской областью и Крымом. Киев возобновляет запугивание граждан с целью отказа от поездок на полуостров предстоящим летом, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

Согласно сообщению СБУ, российские силовики задержали украинского пограничники, пытали его и заставляли признаться в незаконном пересечении границы РФ. «Оперативники СБУ задокументировали факт незаконного задержания младшего сержанта Госпогранслужбы Украины представителями ФСБ РФ на административной границе с временно оккупированной территории АР Крым. После этого представители российских спецслужб, используя насилие и пытки, пытались заставить украинца признаться в якобы умышленном пересечении админграницы с полуостровом. Также ФСБ склоняла мужчину к конфиденциальному сотрудничеству для получения информации по организации боевых дежурств подразделениями Госпогранслужбы. После «выбивания» и видеофиксации признаний в якобы пересечении границы представители РФ доставили украинского военнослужащего к контрольному пункту «Каланчак», – говорится в сообщении СБУ.

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Эта информация вызвала негодование у украинских националистов. Так, спикер УНА-УНСО Назар Приходько в своем блоге призвал украинские спецслужбы начать захват россиян.

«Наших пограничников похищают, пытают, заставляют признаваться в выгодных для себя «фактах», а мы что? Где симметричный ответ, умноженный на два? Понимаю так: израильская спецслужба «Моссад» – действует не только по принципу защиты евреев во всем мире, она еще и действует по принципу «Мы не имеем права на ошибку», ведь Израиль со всех сторон окружен враждебными государствами. В принципе, Украина тоже, почти со всех сторон окружена врагами, (РФ, Беларусь, Венгрия, Молдова) или не совсем дружескими государствами (Румыния). Исключение – Словакия и Польша, и то, с Польшей все сложно в историческом разрезе. Но, в отличие от «Моссада», СБУ не берет себе на щит: «Не имеем права на ошибку», в основном, лозунгом спецслужбы, к сожалению является: «И так сойдет», – сокрушается боевик.

Информация СБУ о задержании пограничника – это фейк, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко от Херсонской области.

«Пообщался с некоторыми людьми в Херсонской области и выяснил – самый настоящий фейк. Это воздействие на людей для того, чтобы на сегодняшний день они не выезжали ни в Крым, ни в ЛНР, ни в ДНР. Это метод запугивания. Это сделано настолько позорно и дико. СБУ сегодня запускает такие фейки специально. Судя по всему, эта информация провокативного характера. Плюс ко всему, она показывает, что СБУ и дальше будет агрессивно действовать против России, крымчан, ЛДНР. Мне, как украинцу и народному депутату, стыдно читать такую хрень, которую написала СБУ», – сказал Журавко.