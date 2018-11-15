«Мне народ Украины не жалко!»

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Главари государственного переворота 2014 года, обещавшие украинцам европейский уровень жизни и искоренение коррупции, оказались обманщиками и «детьми Кучмы».

Об этом в эфире «ТВЦ» заявил украинский политолог Максим Яли, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как могло быть иначе, если та часть, которой в руки упала эта власть за счёт крови народа (в 2014 году – ред.), являлась плотью от плоти системы, которая 27 лет создавалась в Украине. Это все дети Кучмы!» – «открыл Америку» гость с Украины.

«Я с вами согласен, но мы об этом уже говорим вам много лет. Мы же говорили, кто такой Порошенко», – напомнил ведущий Роман Бабаян.

«К глубокому сожалению украинского народа, постоянно стоит выбор между худшим и ещё более худшим. С другой стороны, я раньше удивлялся, приезжая в другие страны, почему у нас такое трудоспособный, квалифицированный народ, а живём так плохо. Вы извините, но фраза «народ достоин тех правителей, которых имеет» в Украине прекрасно проявляется. Голосуете за гречку? Верите обещаниям? Пожалуйста, получите, распишитесь. Мне этот народ не жалко. Это правда-матка», – заявил Яли.

При этом украинский политолог считает, что пришедших на крови майдана «детей Кучмы» могут свергнуть в 2019 году таким же образом.

«В 2014 году системе был вынесен вердикт. Псевдо-элита не понимает и не делает выводы, повышение цен на газ – это выстрел себе в ногу, если не контрольный. Когда их сметут, мне их жаль не будет», – подытожил Максим Яли.