«Мне не жалко эту скотину» – нацист-тягнибоковец об ударах по Крыму

25.08.2022  09:36 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Никакой жалости и сочувствия не должно быть ко всем крымчанам, потому что они поддерживают российскую власть

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил депутат Львовского горсовета от запрещенной в РФ националистической «Свободы» Любомир Мельничук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Они, когда оккупировали Крым, переселялись туда, они на что рассчитывали, что мы не будем бороться за свои территории? Видите, теперь имеют последствия. Нет никакой жалости к этим людям, абсолютно никакого. Нет никакого сочувствия. Безусловно, наша задача вернуть все наши территории, в том числе и Крым.

Могут там верещать, пищать, жаловаться, но к этим людям нет жалости. Я не вижу никаких так называемых хороших русских, я прекрасно понимаю, что вся та скотина, которая там засела, это не только власть, это большинство граждан, которые платят налоги. А за эту поддержку уничтожают наши города», – говорил Мельничук.

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