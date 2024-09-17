«Мне стало плохо» – Зюганов предупредил о возможном «стратегическом поражении» России

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Россия может потерпеть стратегическое поражение, несмотря на наличие у нее ядерного оружия.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Против нас воюет уже не НАТО, а Рамштайн. 50 стран с учетом Японии включились в эту войну. Нет никакого конфликта. Это полномасштабная гибридная война. И если мы не поймем и дружно не ответим, то тезис о том, что ядерной стране нельзя нанести стратегическое поражение, будет опровергнут», – сказал Зюганов.

Он оценил военно-политическую ситуацию как «сложную и опасную», поскольку ВСУ находятся в опасной близости от Курской АЭС, по сравнению с которой «Чернобыль покажется мелкой разминкой».

«Когда мне позвонил Иванов и сказал: в 50 км от атомной станции идет бой, мне как человеку, который испытывал ядерное оружие, стало плохо. Мы эту станцию строили, когда наш фронт был под Дрезденом, и до этой станции было 2000 км. АЭС не прикрыта и не защищена, как положено. Те, кто обеспечивал безопасность, прозевали многое. Они должны срочно исправлять эту ситуацию», – сказал Зюганов.

Он считает, что и внутри страны ситуация не безопасная, поскольку в МВД якобы «некомплект 140 тысяч».

«Если завтра задымится, вы с этим не справитесь. Мы уже сталкивались с Пригожиным», – припугнул Зюганов.