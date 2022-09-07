Мне стыдно, я чувствую свою вину за 2014 год – Лобода

Новости Украины

Работавший в России украинский шоу-бизнес ничего не понимал в политической обстановке и не оценил масштабы развернувшихся событий, когда на Украине начался майдан.

Об этом на YouTube канале «Скажи Гордеевой» заявила не стеснявшаяся гастролей по России все 8 лет после майдана киевская артистка Светлана Лобода, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Ты чувствуешь свою вину за то, что произошло и оказалось, что Россия, в которой некоторые украинские артисты воспринимали, как свою сценическую площадку, эта Россия напала на Украину?» – спросила признанная иноагентом ростовская журналистка Катерина Гордеева.

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«Я чувствую вину в том, что произошло в 2014 году, я не осознавала, что это начало того, что мы получили сегодня. Я не думала об этом. Я не интересовалась. Я занималась собой. Я ничего не понимала. Мне стыдно. Мне неудобно сегодня за это. Но я думаю, что никто из нас ничего не мог предположить. Все понимали, что это территориальный конфликт между странами, но это не была полномасштабная война. Это было где-то далеко, как нам казалось. Что уж говорить вся творческая интеллигенция украинская, большая часть артистов, режиссеров, хореографов, актёров, танцоров – мы все работали в России. И всё лучшее, лучший продукт, который создавался в России, создавался украинцами. С 24 числа всё обнулилось, с 24 февраля всё стало слишком однозначным. Мы все поняли, что это война между нашими странами. И все люди умные понимают, что российское руководство дало команду напасть на Украину. Нет здесь других обозначений, никто не защищал себя. Почему это произошло, как это могло произойти и за что нам всё это? Мне сложно», – заявила Лобода.