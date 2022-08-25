«Мне стыдно за такой суд» – Коротченко о мере пресечения нацпредателю Ройзману

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Новости Украины

Известный уральский либерал Евгений Ройзман, которого обвиняют в дискредитации российской армии, останется в Екатеринбурге и на свободе до суда, хотя еще вчера в МВД России заявляли, что Ройзмана этапируют в московское СИЗО для проведения следственных действий.

Однако сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману запрет определенных действий в качестве меры пресечения до 29 сентября. Теперь оппозиционеру нельзя: выходить в интернет, получать и отправлять письма, посещать общественные места. Также Ройзману нельзя общаться со свидетелями по делу. Его отпустили из зала суда.

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Обвинение просило запретить выходить Ройзману из дома с 00:00 до 23:59 — фактически это был бы домашний арест. Судья с этим не согласилась.

Свою вину Ройзман не признал. Он отказался давать показания и подписывать протокол об обыске.

«В конце концов все будет хорошо. Подобные времена не навсегда», – заявил он в зале суда.

В суд направили свои обращения с просьбой не сажать Ройзмана музыканты Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков, а также лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

По данным военного эксперта Игоря Коротченко, центры киберопераций НАТО в Таллине и Риге начали масштабную кампанию с фейковых аккаунтов в социальных сетях с требованием «от имени широких кругов общественности» прекратить преследование и выпустить на свободу Евгения Ройзмана. Эксперт возмущен решением екатеринбургского суда.

«Мне стыдно за такой суд. Ройзман должен сидеть в тюрьме!», – написал Коротченко в своем ТГ-канале.

Либеральная общественность усмотрела в мягком решении суда большие перспективы для Ройзмана как политика. Политолог Екатерина Шульман считает, что екатеринбургского либерала побоялись отправлять в Москву «во избежание местных протестов по хабаровскому образцу».

«Замешательство с «этапировать в Москву – не этапировать в Москву» и, как следствие, мощный информационный фон и протестные настроения, обусловленные его екатеринбургским андеграундом, делают его, в отличие от того же Яшина, Кара-Мурзы и даже Навального, реальным кандидатом на президентство от оппозиции», – написал волгоградский фермер и блогер Андрей Прошаков.

Бывшая сотрудница администрации президента РФ Мария Сергеева объясняет лояльность уральской Фемиды связью Ройзмана со спецслужбами.

«Ройзман всегда казался мне каким-то не полностью раскрытым персонажем, что ли. Триумфально выиграв выборы мэра в 2013, без сопротивления лёг под команду Тунгусова в мэрии, и как я понимаю, лёг вообще бескорыстно, хотя возможности сопротивляться даже при урезанных мэрских полномочиях были. Потом изящно слил отмену выборов мэра, сделав митинг на пару тысяч человек для проформы. Не пытался даже собрать мунфильтр на выборах губернатора. Такой идеальный оппозиционер, вроде и авторитетный, речи протестные говорит, но без единого серьёзного несистемного шага. Его матерщина в твиттере тоже с одной стороны арт-перформанс, а с другой – идеальная иллюстрация для пропаганды. Не удивлюсь, если когда-нибудь выяснится, что он давно завербованный агент, поэтому сейчас и пошла по инстанциям отмена приказа», – написала она.

Однако по слухам, распространяемым в соцсетях, Ройзман остался на свободе благодаря заступничеству губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и стоящих за ним региональных элит. Они опасаются, что арест Ройзмана негативно повлияет на предстоящие в сентябре губернаторские выборы. Многие уральские журналисты отмечают, что Свердловская область живет отдельной жизнью и не подчиняется указаниям Москвы.

В целом сегодняшнее решение суда поставило крест на надеждах патриотической общественности закрыть наконец одиозный «Ельцин-центр» и разогнать «центр либеральной мерзоты», который по словам телеведущего Владимира Соловьева, сформировался в Екатеринбурге.