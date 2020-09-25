25.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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«Мне стыдно за Украину» – Нацбанк «незалежной» обвинили в унижении страны перед МВФ


Заявляя, что Украина «должна заслужить доверие» МВФ, замглавы НБУ Дмитрий Сологуб унижает Украину.

Об этом в эфире телеканала NEWSONE заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее в интервью заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что Национальный банк вернулся в ситуацию 2015 года, когда кредит доверия от Международного валютного фонда нужно приобретать практически «с нуля».

«Как показывает практика, на это уходит примерно 6-9 месяцев. И причем во время этих 6-9 месяцев должен быть clean track record (хороший послужной список, — ред.)», — добавил он.

«Мы скатились не до уровня 2015 года, мы скатились в 18-19 век, когда были соглашения между метрополиями и колониями. Когда я слышу от представителя официальной власти – а Нацбанк это официальная власть – о том, что «мы должны заслужить доверие у МВФ и на это нам понадобится 6-9 месяцев», мне стыдно.

Мне стыдно за Украину, за этот подход неполноценности. Я хотел бы слышать другое – что МВФ должен у нас заслужить доверие, чтобы мы с ним продолжали сотрудничать. Каким образом? Чтобы МВФ перестал выдвигать требования, которые мы должны выполнить, запрещать, чтобы мы развивали нашу промышленность.


Чтобы мы запустили кредитно-экспортное агентство, начали создавать индустриальные парки, начали политику импортозамещения. Вот если они захотят прокредитовать вот эту нашу экономическую политику, тогда мы с ними будем сотрудничать», – прокомментировал заявление замглавы НБУ Виктор Скаршевский.

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