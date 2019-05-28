Мнение: Атака на сербов Косово – повод укреплять союз с Россией

28.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Сегодняшняя провокация албанского спецназа против жителей сербских анклавов в Косово – повод для официального Белграда укреплять союзнические отношения с Россией, а не Западом, который демонстрирует двуличие и покровительствует сепаратистской верхушке в Приштине.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

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«Это сигнал для руководства Сербии занять более четкую позицию относительно своих внешнеполитических приоритетов и конкретно России», – считает эксперт.

«В очередной раз в Косово мы сталкиваемся, во-первых, с политикой двойных стандартов со стороны международного сообщества, во-вторых, с экстремистскими действиями со стороны частично признанного режима и, в-третьих, с тотальным нарушением прав и свобод, к сожалению, теперь уже сербского меньшинства.

Я напомню, что территория Косово, с одной стороны, контролируется так называемым правительством, с другой стороны, по факту, – их патронами из США и ЕС», – отметил Денисов.

В целом, полагает он, сегодняшние демонстративные массовые аресты сербов после проведения в Белграде парламентских слушаний по ситуации в Косово – доказательство того, что «косовская проблема вряд ли может быть урегулирована в ближайшее время».