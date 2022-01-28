Мнение: Байден по телефону возвращал Зеленского на американскую орбиту

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Новости Украины

Разговор президентов США и Украины был очень нужен Джо Байдену, почувствовавшему, что украинский вассал теряет орбиту американского влияния.

Такое мнение в авторской колонке для «ПолитНавигатора» высказывает один из лидеров ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Особенно показательно, что это уже второй телефонный разговор президентов за текущий месяц, в то время, как ещё недавно Зе-гаранту приходилось унижаться в томительном ожидании постоянно переносимого заокеанского звонка. Сонный Джо, устрашением и «железными» аргументами должен был убедиться, что пан Зе не свернёт с указанного Штатами внешнеполитического пути.

Сейчас происходит геополитический перевес не в сторону «поджигающих» мир Соединённых Штатов Америки. Чтобы удержаться в привычных дамках, Байдену приходится снисходить до американских марионеток на постсоветском пространстве, и разговаривать с ними так часто, как того требует внешнеполитическая обстановка в колониальных странах.

Не удивлюсь, если в ближайшее время подобный «дежурный» телефонный разговор американского президента состоится с прозападным президентом Молдавии Майей Санду, которая по примеру Зеленского, анонсирует войну в Молдове и призывает молдаван не паниковать. Все эти «анонсы» войны – спецоперации Америки и Великобритании, без инициативы и спонсорства которых в мире и, в частности, на территории разрушенного СССР, не произошли бы случившиеся страшные военные конфликты.

Многократно «звёздно-полосатые» практически открыто заявляли о собственной выгоде от войны в Европе. Поэтому сейчас они нагнетают ситуацию по всем возможным фронтам и экстренно созывают Совбез ООН, чтобы продолжить давление на Россию. Фокус в том, что продавая оружие странам третьего мира, якобы борющимся с «российской агрессией», заокеанские «партнёры» продолжают собственное обогащение и удерживают позицию лже-миротворцев. По этой причине Америка хочет воскресить ленд-лиз – теперь уже для Украины.

Таким образом, США пытаются углубить свои корни на постсоветской территории и усилить влияние доллара.

Телефонный разговор «дежурного» Зеленского с его американским хозяином Байденом – это получение инструкции дальнейших внешнеполитических действий Зе-гарантом. Заокеанский начальник, по всей видимости, не доволен работой своего украинского вассала, который в последнее время позволяет себе играть не по правилам США.

Белый дом не изощрялся по поводу итогового текста по итогу телефонных переговоров с Зе. Как обычно, сообщается, что Америка будет «решительно реагировать при кризисе на Украине». На самом деле решительная реакция Штатов на созданный ими кризис в «незалежной» должна быть выражена покиданием США чужих территорий, а не раздачей ЦУ своим вассалам на постсоветском пространстве.

Не только кнутом махал Байден в телефонном разговоре с Зе. Сонный Джо поманил своего «незалежного» коллегу долларом, пообещав изучить возможность оказания дополнительной макроэкономической поддержки «в условиях давления, вызванного наращиванием России военной мощи». За деньги Зе, как и все постмайданные чиновники, мать родную продадут.

Но, чтобы снять «розовые очки» с глаз простых украинцев, скажу, что даже если Америка и преподнесёт Украине очередной денежный «презент», то выражен он будет в кредитной форме: за него будут расплачиваться новые поколения украинцев.

При этом рядовые граждане страны почувствовать пользу от этих долларов не смогут – деньги осядут в «нужных» Зе-карманах. А население будет втянуто в большую войну и, по традиции, обмануто и разграблено чиновниками.