Мнение: Байден пытается снять с себя ответственность за Украину

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Новости Украины

В ходе предстоящих переговоров президентов России и США центральной темой станет Украина.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

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«Нет смысла организовывать встречу, которая может завершиться только лишь словесной перепалкой и дальнейшим ухудшением российско-американских отношений. В таком случае ее лучше не проводить вообще», – сказал Васильев «Московскому комсомольцу».

По его словам, с обеих сторон есть понимание того, что переговоры все-таки должны нести положительный характер и быть логическим продолжением саммита Путин — Байден 16 июня.

«В центре переговоров будет Украина. Возможно, на сегодняшний день стороны стремятся прийти к какому-то компромиссу в этом вопросе в том числе для снижения градуса напряженности в российско-американских отношениях. Для руководства РФ украинская тема – постоянная головная боль. Однако и для США, в особенности в условиях перебалансировки приоритетов внешней политики с европейского на азиатский театр, наличие страны, которая может потенциально создать ситуацию «европейского Афганистана» тоже невыгодно», – отметил эксперт.

Он считает, что Москва и Вашингтон пришли к пониманию необходимости решить украинские дела.

«Вместе с тем в этом плане очень показательно, что США уже обратились к Германии с просьбой разработать план по сдерживанию РФ на Украине. Складывается впечатление, что Америка начинает сбрасывать на союзников из ЕС всю проблему обеспечения европейской безопасности, а сама сосредотачивает свои усилия на американо-китайских отношениях», – говорит политолог.

Такой подход, полагает он, напоминает риторику экс-президента США Дональда Трампа.

«В 2016–2017 гг. он заявлял о том, что Украина – это европейская проблема, поэтому Америка не должна на ней зацикливаться, пусть с ней возится Европа, а мы, мол, без нее жили и дальше прекрасно проживем», – напомнил Вассильев.