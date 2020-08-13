Мнение: Белорусская ситуация развивается худшим образом

13.08.2020, Москва, Михаил Рябов

Кризис в Белоруссии развивается по худшему сценарию, потому что Москва официально не озвучивает свою стратегическую цель о воссоединении исторических русских земель с Россией. Однако такая осторожность все равно не удерживает Запад в раскручивании обвинений в адрес Кремля о «подготовке аннексии» и вбросов о якобы присутствии российского спецназа в Минске.

Об этом в своем блоге пишет российский публицист Егор Холмогоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Белорусская ситуация развивается худшим образом из возможных. Режим Лукашенко шатается и плывет. Налицо крах легитимности… Наиболее вероятный вариант – сдача Лукой власти ориентированным на Запад элитным группировкам. В модераторы ситуации активно навязывается Речь Посполитая. Россия публично унижена Лукой», – перечисляет Холмогоров, также добавляя, что считает ошибкой и сигналы о признании победы Александра Лукашенко на президентских выборах.

«При этом «зверства режима» уже решено повесить не на Луку, а на Москву – в таком духе высказываются от Алексиевич до поляков, требующих санкций. То есть Россия выступает в роли обтекающего помоями пассивного наблюдателя, который представлен главным злодеем, но сам больше всего боится быть обвиненным в единственном, что и в самом деле нужно русским – «подготовке аннексии Белоруссии», – возмущен Холмогоров.

«Общество разделено между лукашистами и живебелорусерами, хотя наши планы на Белопуссию должны быть ровно противоположными», – считает автор.