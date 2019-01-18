Мнение: Елену Бойко погубила правовая безграмотность и пойманная «звезда»

18.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Высланная из России и арестованная СБУ украинская журналистка Елена Бойко до последнего момента демонстрировала правовую безграмотность и ошибочно рассчитывала на особое положение из-за статуса телевизионной звезды.

Об этом в Facebook рассуждает редактор сайта «Антиоранж» Ольга Киевская, бывший сотрудник МИД Украины, покинувшая Киев после переворота 2014 года.

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«Политическое убежище дается только указом президента РФ и не дается вообще гражданам стран, у которых с РФ безвизовый режим. Бойко могла просить временное убежище или статус беженца. Его дают. Но она всегда требовала именно политическое, даже когда уже в обезьяннике сидела и в Белгороде в нейтральной зоне. Зная прекрасно, что его получить невозможно.

Из чего следует вывод, что Бойко нужно было не спастись в России, а сломать через колено закон.

Кстати, в материалах апелляционного суда есть справка от МВД, что даже за статусом политического убежища Бойко не обращалась. Может, она его на ток-шоу просила? Она могла просить ВУ, беженца, сделать патент, получить РВП и ВНЖ, участвовать в программе переселения и оформлять гражданство.

Но она этого не хотела, т.к. «она родилась в СССР, Россия из Союза вышла сама, потому она никому ничего не будет доказывать» и вообще «ассоциирует себя с Украиной, является гражданкой Украины, и никакие статусы России ей не нужны», т.к. она «не собирается здесь жить, а единственным статусом, который соответствует целям ее временного пребывания в России, является политическое убежище», – напомнила Киевская.

Она полагает, что Бойко понапрасну надеялась на свой статус телезвезды после того, как выяснилось, что за несколько лет после отъезда из Украины в РФ она не легализовала свое пребывание в России.

«Про таких говорят «широко известная в узких кругах». Это не для того, чтобы ее унизить, а факт. Я всю жизнь проработала на госслужбе и прекрасно знаю масштабы таких «великих личностей» в глазах должностных лиц. А вот «личности» почему-то свой масштаб не понимают, им корона на глаза съезжает. Ситуация совершенно банальная», – полагает Киевская.

«Меня больше всего удивляет правовая безграмотность граждан, их полное непонимание принципов работы государства и неадекватная оценка «звезд». Отсюда и истерика», – добавила она.