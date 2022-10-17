Мнение: «Калибровки» Украине по шее дали, но голову не оторвали»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

России необходимо продолжать массированные ракетные удары по Украине, так как вся поврежденная инфраструктура не только подлежит восстановлению, но и не несёт критических убытков для Киева – ведь все восстановительные работы готов оплатить Запад.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Когда Россия наносила удары в феврале, они были вполне сопоставимы по масштабам (с нынешними «калибровками» – ред.), только тогда Россия била по аэродромам, средствам ПВО, короче говоря, по военным объектам преимущественно. И многие из них были выведены из строя. Авиация Украины до сих пор не летает, как авиация. Отдельные самолеты да, авиация нет. ПВО работает очагово. Сейчас мы увидели, что достаточно было одно не самого мощного удара – двести ракет (в Сирии такие отражали) для того, чтобы Украина встала на уши. То есть, результат и тогда был достигнут соответствующий, но не полный. Потому что ПВО полностью не уничтожено и мешает летать нашей авиации над линией фронта. Это приводит к трудностям у сухопутных войск. Какие-то военные объекты из строя выведены, но военная инфраструктура в целом продолжает действовать. И тогда они понесли большие потери, в том числе материальные, это же денег все стоит то, что было уничтожено, и не малых. Сейчас тоже. На данный момент украинцы отчитались о том, что у них уничтожено 30% энергетической инфраструктуры. Потом буквально через два дня, что уже 25%. То есть 5% за два дня починили. Ну, чинят же, действительно. То есть все это подлежит восстановлению. Причем за достаточно короткие сроки. Если все оставить как есть, ну понесли определенные убытки. Все равно оплатит Запад. Они уже счет выставили там на 55 млрд. на следующий бюджетный год на прокорм Украины, на восстановление, на разворовывание, на войну, на все сразу. Так что все равно все оплатит Запад, чего им по этому поводу беспокоиться?» – заявил Ищенко.

Он подчеркнул, чтобы нанести Украине серьезный ущерб, необходимо хотя бы две недели осуществлять удары не только по энергетической инфраструктуре, но и остальным как военным, так и не совсем объектам. А пока Россия лишь показывает, что в состоянии нанести такой ущерб

«Если по Украине будут стрелять хотя бы недели две с таким же усердием, и не только по энергетической инфраструктуре, но и по транспортной инфраструктуре, вообще по всем объектам, как военным, так и не совсем военным (потому что их нельзя назвать полностью гражданскими, железная дорога не является полностью гражданским, хоть она гражданских возит и гражданские грузы), тогда, наверное, разрушения достигнут достаточного уровня для того, чтобы можно было как-то оценивать это как серьезный ущерб Украине. Сейчас это только демонстрация того, что мы можем нанести серьезный ущерб. Понимаете, дали по шее – это не оторвали голову», – добавил политолог.

Экономист Иван Лизан в свою очередь публикует такую оценку результатов ударов по Украине:

«Во-первых, несмотря на то, что удары носят системный характер, они смогли лишь создать ряд проблем для украинской энергосистемы, но не настолько серьёзных, чтобы страна ежедневно жила в условиях веерных отключений э/э. Последствия веерных отключений вполне предсказуемы: -остановка экспорта э/э в Евросоюз; -проблемы для промышленности, АПК, которые критически зависят от э/э — Ferrexpo уже приостановил работу, ферросплавные заводы ФПГ «Приват» остановятся 1 ноября. -дискомфорт для жителей, отвыкших от веерных отключений, бывших нормой в 90-х – начале 2000-х гг.; -падение доходов бюджетов разных уровней, что оборачивается ещё большей зависимости Украины от внешнего финансирования, обременяющего ЕС и США. -перебои в работе электротранспорта — украинские железные дороги электрифицированы, количество тепловозов недостаточно для компенсации выбывших электровозов. -перебои в связи — заряда аккумуляторов на базовых станциях мобильной связи хватит не больше, чем на 4 часа. Во-вторых, с позиции экономики ответный удар России оказался куда чувствительнее убытков, причинённых терактом на Крымском мосту. По итогам недели Киев в денежном измерении потерял как минимум в 13 раз больше, чем Россия. В среднесрочной перспективе убытки от теракта на Крымском мосту станут ещё больше за счёт ежедневно растущего негативного воздействия на экономику. Однако деньги для Киева не имеют особой ценности: он их получает от Запада и печатает, когда ему не хватает помощи, а дискомфорт граждан в расчёт не берётся. Следовательно, для достижения военных, политических и экономических целей удары должны продолжаться и далее, чтобы в определённый момент количественный урон, причинённый энергосистеме, перешёл в качественный», – резюмировал Лизан.