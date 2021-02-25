Мнение: Русский Александр или поляк Феликс – какой памятник должен стоять на Лубянке?

25.02.2021, Москва, политолог Андрей Латынин

Кому ставить памятник на Лубянке, Невскому или Дзержинскому? Почему это вообще тема для дискуссии? Первый — русский, второй — этнический поляк, вот и монумент одному нужно поставить в Москве, а другому — в Варшаве. Да вот только даже в Польше о своем печально известном соотечественнике предпочитают не вспоминать, а единственный памятник ему там снесли более 30 лет назад.

Феликс родился в имении Дзержинских на перекрестке трех государств — Польши, Белоруссии и Литвы. Отец его — Эдмунд — был мелкопоместным польским дворянином-шляхтичем. Хутор Дзержиново на тот момент находился на окраине польских земель. Только после 1939 года эта территория отошла к Белоруссии.

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Уроженцы этой местности порой сами относят себя к белорусам и литовцам, но Феликс Дзержинский считал себя именно поляком. В детстве и ранней юности ему были не чужды антирусские настроения. Знаменито его собственное признание в том, что, будучи мальчиком, он мечтал иметь шапку-невидимку для уничтожения всех «москалей».

Любимым школьным предметом Феликса был Закон Божий. Вот только придерживался он не православия, а католичества. До 16 лет он готовился стать ксендзом — так в Польше (а еще на Украине и в Белоруссии) называют католических священнослужителей. Более того, будущий председатель ВЧК даже собирался поступить в римско-католическую духовную семинарию.

К слову, для поляков конца XIX века Россия была одним из наиболее популярных направлений для поиска работы. Однако патриотами «второй Родины» они практически никогда не становились, продолжая мечтать о свободной Польше и воспитывая в том же духе своих детей.

На пост главы Объединенного государственного политического управления при СНК Феликс Дзержинский также был назначен как представитель «польской квоты» в правительстве СССР. После его смерти освободившееся кресло занял другой этнический поляк Вячеслав Менжинский. Все первые годы существования органов безопасности советского государства буквально контролировали поляки. Объяснение жестокостям, которые они устраивали по отношению к русским, украинцам и к другим нациям, лежит на поверхности.

Выбирая между памятниками Дзержинскому и Невскому, мы не просто определяем, кто больше сделал для России. Мы выбираем между поляком и русским, между православным и католиком, между тем, кто открыто ненавидел москвичей всю «предкарьерную» жизнь, и тем, кто создал фундамент для процветания нашего государства. Раз уж голосование запущено, давайте сделаем разумный выбор.