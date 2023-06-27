Мнение: Пригожин передал привет из 90-х

Мятеж Пригожина показал, что Путину нужно идти на президентские выборы в 2024 году. Изымать его из системы сейчас нельзя, хоть сама система выдержала краш-тест.

Такое мнение в программе «Политотдел» канала «Крым 24» высказал писатель и публицист Дмитрий Лекух, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Система выдержала очень серьёзный краш-тест, очень серьёзный. Она доказала свою жизнеспособность даже в таких в такой ситуации фактически идеального шторма. И то, что удалось решить без крови, потому как с кровью этот вопрос решить можно было без сомнений, но удалось решить без крови, без каких-то посягательств на гражданские права. И это, наверное, всё-таки главное в том, что произошло. На самом деле прошли краш-тест фактически все структуры, в том числе партийные. Стало всё понятно, когда оказался в политическом вакууме вот этот путч, мятеж, когда его фактически не поддержали, и он провис в пустоте. И дальше стало понятно, что нам нужно искать какое-то политическое решение, но с максимальным сохранением лица. Вроде как-то вышли. Не знаю, насколько это красиво выглядит со стороны, но вопрос оказался решён. Даже не знаю, что могло бы нам лучше помочь высветить определённые проблемы в определённых местах. И этот краш-тест показал, что в нашей стране невозможно сейчас ни при каких обстоятельствах изымать из системы Путина. И вопрос по выборам 2024 года решился в эти выходные», – отметил обозреватель.

По его оценке, сам мятеж – это отголосок «лихих 90-х», когда многие вещи происходили «по понятиям».

«Господин Пригожин человек-то не военный, всё-таки он проявил себя лучше всего в своё время не в ЧВК «Вагнер», а в качестве автора «фабрики троллей», и исходить-то надо из этого. Поэтому тут я не готов рассуждать, что с ним произошло. Единственное, кто-то написал, что это «привет от нового века». Нет, ребята, это не привет «нового века» – это как раз привет из девяностых, для меня абсолютно деструктивный и не принесший пользы никому, включая самого Пригожина. Если рассматривать с прагматической точки зрения, за один день лишиться бизнес-империи и всего остального. Не думаю, что это разумный, прагматичный выход. Нет, что-то там сохранить удалось, безусловно, не с голой задницей в Белоруссию уйдёт. Всё равно, это поражение в общем-то для человека действительно амбициозного. Так что я не думаю, что здесь какая-то была игра с его стороны», – заключил Лекух.