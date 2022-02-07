Мнение: Путч в Казахстане стал инструментом англосаксов против РФ и КНР

Переворотом в Казахстане западные страны и Великобритания пытались разрушить геостратегический мост между Россией и Китаем. К такому выводу подталкивает анализ заключенных совсем недавно контрактов о транспортировке огромных объемов энергоносителей через территорию республики в Поднебесную.

Речь идёт о соглашении между нефтегазовой государственной корпорацией КНР (CNPC) и компанией «Роснефть» о транспортировке 100 млн тонн нефти через территорию Казахстана. Интересно, что обе делегации заключили эту сделку во время начала Олимпиады, что показывает важность соглашения. Тем более, что представители российской компании прибыли вместе с делегацией Владимира Путина.

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Объемы действительно значительны и видимо будут наращиваться, учитывая, что в КНР уже было поставлено с 2005 года 445 млн тонн нефти, а нынешний объем полностью пойдет на обработку нефтеперерабатывающих заводов северо-западного Китая, аккурат граничащего с Казахстаном. Именно СУАР сейчас превращается в новый мощный индустриальный и аграрный массив для роста которого потребуются в больших количествах нефтепродукты и энергоносители.

Помимо этого, с Дальнего Востока будет поставляться ежегодно 10 млрд кубов газа в год по новому контракту между CNPC и «Газпромом».

Поэтому КНР превращается в крупнейшего потребителя российских энергоносителей и если даже по каким-то причинам «Северный поток – 2» будет заблокирован в результате санкций, то все объемы с лихвой заберет по твёрдой цене соседний Китай.

Это также показывает возросший уровень экономических отношений и производственной кооперации между Россией и Китаем, который объективно вытекает из того военно-политического альянса, формируемого в ответ на агрессивные действия США, теряющего свои лидирующие позиции в мире. Энергетические и транспортные потоки еще больше связывают союзников друг с другом, но их как раз возможно и пытались перерезать в результате заговора в Казахстане, где приняли участие помимо местных сил также западные спецслужбы.

Дело в том, что республика имеет важное географическое и транспортное значение, располагаясь в центре Евразии и в центре «шёлкового пути». Этот важный пазл и хотели выдернуть из конструкции ЕАЭС и «Один пояс, один путь», лишив связки между двумя этими центрами, чтобы создать зону хаоса в Центральной Азии и на границах с ведущими державами континента.

Подобный сценарий был рассчитан на то, чтобы и Москва и Пекин увязли бы в перманентных конфликтах в регионе, отвлекая на них свои силы и ресурсы.

Правящая элита, направляемая Назарбаевым и его кланом и так уже дрейфовала в западном направлении, проводя политику «украинизации» как идеологического прикрытия подобной геополитической переориентации. Форсированная интеграция с Турцией через создание нового проекта (Организации тюркских государств), направленного против ЕАЭС, также показывало, что из республики усиленно лепят враждебное государство.

Но видимо этого показалось в Лондоне и Стамбуле мало и там решили ускорить процесс посредством перестановок и внутреннего дворцового переворота с целью еще большего укрепления позиций семьи Назарбаевых, а заодно и сорвать процесс транзита власти. Но навряд ли бы этот сценарий мог привести к стабилизации режима – наоборот, лишь к кровопролитному расколу правящего класса и междоусобной борьбе друг с другом.

Еще за месяц до январских событий в интервью «ПолитНавигатору» известный казахстанский политический аналитик Максим Казначеев пророчески предрёк, что прозападную казахстанскую элиту могут толкнуть на внутренний и внешний конфликт с целью создания регионального Армагеддона.

«Вашингтон и Лондон прекрасно осознают последствия для экономики Казахстана в случае конфликта с соседями – ее падение будет даже больше, чем у Украины. Однако в случае успешного разжигания такого конфликта будут полностью блокированы геополитические проекты России и Китая в регионе Центральной Азии, что будет означать геополитическую победу Запада. А потому, с точки зрения внешних игроков, для достижения этой цели Казахстан может быть принесен в жертву», – отметил тогда политолог.

То есть, заговор генералов КНБ из числа племянников Елбасы с целью переворота был лишь средством для раскачки ситуации в республике и в Центральной Азии. Даже если бы им удалось установить свою диктатуру, а затем подавить выступления бастовавших рабочих и недовольных низов, то уже опираясь на британских советников и турецких военных они бы повели враждебную националистическую политику в отношении России и Китая, увлекая за собой другие бывшие советские среднеазиатские республики.

Это было бы огромной угрозой, а результатом стало бы изгнание китайских и российских компаний и банков из республики, тотальные «языковые патрули» внутри страны с этническими чистками и массами русскоязычных беженцев. При этом на южных границах России и на западных рубежах Китая возникла бы «Украина 2.0», которую сотрясали бы постоянные смуты и провокации нацистов.

Естественно, это делало бы любые российско-китайские транспортные и энергетические проекты с участием Казахстана нереальными и небезопасными. Все маршруты через территорию РК были бы под угрозой. Кстати, Пекин еще за год до январских событий первым стал реагировать на враждебную политику назарбаевской верхушки, поддержавшей антикитайские митинги и рост синофобии в стране и в регионе. Это выразилось в параличе торговли и в остановке казахстанских фур и вагонов на границах с Поднебесной.

И только когда путч потерпел неудачу, сейчас эта транспортная блокада наконец-то снимается, а в Пекине заключено такое эпохальное соглашение, когда Россия и Китай уже не беспокоятся по поводу использования территории Казахстана для переброски такого большого объема нефти.

Это показывает, что опасность миновала, а республику ждут серьезные экономические и политические перемены, так как она всерьез будет встраиваться в совместные с Москвой и Пекином интеграционные проекты.

Косвенным подтверждением того, что именно правящая недавно семья стояла за всем этим кровопролитием, является то, что среднего зятя Елбасы Тимура Кулибаева, являющегося держателем важных назарбаевских активов внутри страны и за рубежом, просто исключили из числа кандидатов в Совет директоров «Газпрома». Вместо Кулибаева в список попал бывший канцлер Германии Герхард Шредер, не имеющий в отличие от первого акций концерна. Это важное политическое событие, показывающее истинное отношение Кремля к бывшему руководству Казахстана.

Средний зять Тимур Кулибаев не попал в совет директоров «Газпрома».

Интересно, но параллельно с этим в сеть попали документы структур британского финансиста и политического деятеля Уильяма Браудера, ведущего информационную войну с Россией, о том, что он финансировал известных казахстанских блогеров и политологов, тесно связанных с назарбаевской верхушкой. Речь в частности идет о Галыме Байтуке, возглавлявшего альянс блогеров и входившего в состав известных русофобов и националистов, а также о Денисе Кривошееве, выпускавшего в интересах разных финансово-промышленных групп и Акорды заказные материалы.

Оба они, как и другие деятели, находились в течение нескольких лет на зарплате британских подрывных организаций и призваны были создавать соответствующий информационный фон внутри страны в интересах западных компаний, а также против интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. При этом они пользовались расположением членов правящей семьи Назарбаева и уже не видели разницы между служением им и Западу.

Глава альянса блогеров Казахстана Галым Байтук.

Ситуация, надеюсь в связи с чистками госаппарата от родственников и сторонников Елбасы, начинает выравниваться и есть надежда, что идеологи национализма и русофобии, лишившись финансовой и политической поддержки, начнут сейчас быстро маргинализироваться. Это важное условие для подрыва позиций западных корпораций и их агентов влияния, а также пантюркистов и прочей своры, паразитировавшей на теле страны последние десятилетия.