Мнение: Россия оказалась в заложниках у Лукашенко
Президент Белоруссии вынуждает Россию поддерживать большинство своих сомнительных и авантюрных инициатив, на самом деле, не выгодных для Москвы.
Об этом в ходе дебатов заявил российский журналист Кирилл Кривошеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«До 2020 года Беларусь выступала с позиций некой диверсификации, многополярности. Потому что она тогда была в положении, когда могла это делать.
А как только она перестала быть способной к этому, то она не просто цепляется за Москву, а пытается побольше вынудить Москву поддерживать себя. Потому что с каждым новым шагом, когда Москва поддерживает всё новые и новые какие-то сомнительные интриги Лукашенко, она уже не может отступить назад», – сказал Кривошеев.
По его мнению, Москва в каком-то смысле стала заложником Лукашенко – за неимением лучшего кандидата приходится поддерживать действующего белорусского президента.
«Поддержав миграционный кризис, поддержав Лукашенко с жестким разгоном митингов, Москве сложно сдать назад. Тем более, перед кем? В Беларуси, к сожалению, сейчас нет достойной для Москвы альтернативы.
Это не лучшая ситуация, и в этом отношении Москва – заложник, потому что нам больше некого поддержать. Тех, кого мы могли поддержать, Лукашенко благополучно упрятал в тюрьму.
И теперь у нас есть такой партнёр, который в своё время не уважал наши деликатные секреты, а мы его деликатные секреты сейчас вынуждены так или иначе поддерживать», – резюмировал журналист.
Спасибо!
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