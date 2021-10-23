Мнение: Слова Путина означают сигнал к началу сопротивления на Украине

23.10.2021 17:47 (Мск), Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

У жителей Украины 30 лет назад украли Родину – Советский Союз. После преступного развала СССР абсолютно все «незалежные» президенты заметали следы, по которым украинцы могли бы вернуться домой, в Россию. Таким образом, украинское население лишили легального способа покончить с тем геноцидом, который проводится в их адрес «гарантами» Конституции.

На этом сделал акцент в ходе выступления в Международном дискуссионном клубе «Валдай» Владимир Путин.

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Президент России сказал:

«Складывается впечатление, что легальными способами украинскому населению не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа».

Жители постмайданной Украины загнаны в такие рамки Зе-беспредела, что боятся высказывать своё мнение по поводу происходящих «политических» процессов, ведь с неугодными в «незалежной» не церемонятся – их убивают. «Счастливчиков» могут взять под стражу – и дело «в шляпе».

Об этом также сказал Путин:

«Небольшая группа людей, которая присвоила себе лавры победителей в борьбе за «независимость», – это люди крайних политических взглядов, они на самом деле и руководят Украиной».

По моему мнению, своей открытой и категоричной речью на «Валдае» Владимир Путин призвал украинцев партизанить против оккупационной власти (кучки людей), которая мнит себя вершителями человеческих судеб.

А без партизанских мероприятий украинскому населению не справиться с Зе-оккупацией.

Собственно, оккупация Украины и невозможность её воссоединения с Россией началась ещё при первом президенте Леониде Кравчуке. При нём Украина начала отдаляться от России и других республик Советского Союза.

Несмотря на то, что «незалежная» являлась учредителем соглашения о создании СНГ, она никогда не была его членом, потому что не подписала его устав. Россия и другие страны-участницы СНГ просто закрывали глаза на эту украинскую наглость.

Но при «пророссийском» (как это любят говорить радикалы) Януковиче Украина начала постепенно отходить от соглашений СНГ. Играя в многовекторность и выбирая между Евросоюзом и Россией, Янукович начал сжигать мост, связывающий Украину с правопреемницей СССР – Россией.

Наиболее активный процесс горения украино-российского моста (агрессивный разрыв с СНГ) пришёлся на каденцию кровавого Порошенко. С 2014 года Украина начала нарушать конвенциальные нормы, которые касались жителей территорий Донецкой и Луганской Народной Республики.

В открытую нарушались права человека: появились так называемые пропуски СБУ, ограничивающие перемещение населения, украинской хунтой «клепались» уголовные дела на тех, кто ей «мешает».

То, что не успел довести до конца Порошенко, сейчас воплощает в жизнь Зеленский. Жизнь на Украине превратилась в существование в концлагере. Там вносят изменения в Конституцию, принимают преступные законы и продолжают попирать права человека.

К примеру, если кто-то вызывает сомнения у СБУ, его ставят на контроль, открывают уголовные дела, арестовывают, – ни с кем не церемонятся. Людей запугали.

О том, что украинцы живут в страхе, в ходе «валдайской» речи сказал Владимир Путин:

«Люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся».

Но именно сейчас украинцам, как никогда, нужно мобилизоваться: организовывать митинги, писать о Зе-беспределе в соцсетях, готовить нового лидера, который будет действительно служить Украине и её населению, и в перспективе воссоединит Украину с Большой Россией.

Это возможно. Надо откинуть страхи, неуверенность и идти вперёд, против бандитской Зе-системы. Ведь с каждым днём «группа людей у власти» на Украине всё туже затягивает петлю вокруг шеи рядовых украинцев.

Но у украинского населения есть главный козырь – поддержка Путина. А с такой поддержкой они победят всех оккупантов, которые сейчас уничтожают Украину.