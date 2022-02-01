Мнение: США помогают Великобритании лишить Германию влияния

Новости Украины

Происходящие сейчас геополитические потрясения выгодны как США, так и их главному европейскому сателлиту Великобритании, потому что это ослабляет основного конкурента – Германию, лишая ее влияния в Европе.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Царева, ослабление Германии позволит американским финансовым учреждениям дешево взять под контроль европейскую экономику.

«Соединенные Штаты и Великобритания в две руки работают над созданием такого фона. Существует такая версия, что это слаженная игра Великобритании вместе с Соединенными Штатами против старой Европы… Эта истерия, которая сейчас происходит, приводит к тому, что в Европе кончается газ, в Европе растет цена на газ. Это выгодно кому? Это выгодно Соединенным Штатам, это выгодно Великобритании, поскольку ей выгодно все, что ослабляет Германию, она борется за лидерство в Европе и выстраивает свою фронду в Европе – Польша Украина, страны Прибалтики», – сказал политик.

Он считает это элементом большой игрой,

«Когда Германия, Западная Европа заключат новые договора на газ, это приведет к падению стоимости их акций, которые в условиях избытка ликвидности западных банков, они их купят и потом, через время, когда ситуация рассосется, они либо продадут, либо просто возьмут под контроль всю экономику Западной Европы. С их точки зрения мы сейчас наблюдаем грандиозную сделку, которая проходит, когда в СМИ создается ажиотаж и потом этот ажиотаж приводит к перераспределению геополитических рычагов влияния, возможностей, за которыми стоят просто космические деньги. Если принять, что такая версия правильная, то пострадавшими в этой схеме являются Германия, в первую очередь, Франция, где сейчас будут перевыборы, Испания, где проамериканское руководство и, в какой-то степени, Украина», – заявил Царев.