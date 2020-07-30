30.07.2020, Москва, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Мнение: Угроза выдачи ополченцев Украине из Белоруссии реальна


Президент Белоруссии Александр Лукашенко может пойти на выдачу Украине арестованных бойцов российской ЧВК, ранее принимавших участие в боевых действиях на Донбассе.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политический обозреватель Юрий Баранчик.

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«Конечно, Лукашенко может их выдать – он давно не является союзником России, просто он использовал фактор российских дотаций для того, чтобы получать поддержку экономики Белоруссии. Поэтому, это вполне возможно», – сказал эксперт.

«Это все укладывается в избирательную кампанию Лукашенко, у которого очень низкие рейтинги и поэтому речь идет о том, чтобы объявить о введении чрезвычайного положения, а для этого все методы хороши», – пояснил он.

Аналитик полагает, что инцидент с ЧВК – еще один повод задуматься над тем, что «в Белоруссии надо проводить новую внешнюю политику».

«Прежде всего, в области экономики. Необходимо воспитывать свои элиты – не надо работать с элитами постсоветского пространства, надо взращивать свою элиту, людей, которые будут отстаивать определенные убеждения. Но этого никогда не делалось», – сказал Баранчик.


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