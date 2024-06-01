Мнение: В России на пустом месте разжигают межнациональную рознь

Украинский опыт радикализации общества в стремлении определить виноватого по национальному признаку вносится в российское поле, и уже дает результат. Такое мнение в эфире высказал «Крым 24» блогер, юрист и расследователь Илья Ремесло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что роднит этих радикальных украинцев с нашими – это стремление найти кого-то одного виноватого. Причем виноватыми могут выступить кто угодно – русские, евреи, приезжие и так далее. Не будет там условных каких-то одних, будут какие-то другие, на кого перекинуть свои проблемы. Я за борьбу с незаконной миграцией, вообще вопросов нет. Но, ребят, не нужно разжигать межнациональную рознь на пустом месте. Это же именно то, чего от нас хочет Украина. Они прямо говорят: давайте мы подкинем дровишек в этот костёр. Это говорится в отчётах Главного управления разведки, что они рассматривают это как инструмент раскола в российском обществе – нагнетание ненависти к нерусским», – уверен он.

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«Это общая проблема. То есть люди, которые предлагают такие простые пути решения – а давайте мы вот от этих избавимся, от москвичей, от евреев, от нерусских, и тогда мы заживём, потому что только эти нехорошие люди мешают нам построить самое классное в мире государство, – к сожалению, популярны в обществе. И такая радикальная позиция, которая не способна рассуждать, какие-то логические связи выстраивать, в стране есть. С такими людьми ничего не поделать, можно в какой-то степени ограничить их влияние на общественные процессы. Они всегда будут, это маргинальная часть общества, и она точно не должна определять будущее страны и какую-то повестку. А сейчас, к сожалению, во многом это и происходит. Потому что довольно бурно растущие националистические течения приводят к различным инцидентам в городах, и это уже не борьба с миграцией, а радикализация, которая не приведёт, к сожалению, страну никуда. И люди никакого опыта не вынесли из печальной судьбы Украины», – заключил Ремесло.