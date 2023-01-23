Мнение: «Закон о забвении» будет лучшим наказанием для артистов-предателей

Владимир Гладков.  
23.01.2023 09:36
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Культура, Россия


Предавших Россию артистов и прочих публичных людей необходимо не просто наказывать, а предавать полному забвению в информационном пространстве.

Об этом заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предавших Россию артистов и прочих публичных людей необходимо не просто наказывать, а предавать полному...

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«Для артистов главное популярность, даже не важно, отрицательная или положительная. Он сидит и кайфует – даже от того, что мы в него какашками кидаем. И аплодируют вам, или кому-то, кто про него рассказывает», – утверждает Матвейчев.

По его мнению, Россия должна перенять китайскую практику, и всех артистов-предателей предавать забвению.

«В Китае молодой человек, теперь фамилии его никто уже не помнит, любимец всех китайских девушек, у каждой был его портрет на стене. Один раз он, как наш Коля из Уренгоя, что-то ляпнул про японцев, что их надо простить и что-то там забыть.

В течение чуть ли не суток его «выпилили» из всех картин, где он был. Сейчас идёт фильм, где он снимался, а его там нет. Во всех упоминаниях в газетах его нет. Его даже фамилию сейчас никто не вспомнит.

Вот это работа, профессиональная и грамотная. Так, чтобы у нас выросли дети, которые никогда не слышали фамилии Гребенщикова или той же Пугачёвой. Это было бы сильно, если б мы так сделали», – резюмировал он.

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